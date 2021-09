Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 30 settembre 2021

TERAMO – Presso l’Auditorium del Parco della Scienza, giovedì 30 settembre, alle ore 8.30, si terrà una nuova riunione del Consiglio Comunale; la 2^ convocazione è fissata per lunedì 4 ottobre, alle ore 10.00. Di seguito gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Bilancio consolidato 2020. Approvazione.

2. Deliberazione Giunta n. 251 del 15/09/2021: “Programma OO.PP. 2021/2023 – DUP 2021/2023 – Bilancio di previsione 2021/2023: Variazione d’urgenza (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) con applicazione dell’avanzo rendiconto 2020” – ratifica.

3. Programma OO.PP. 2021/2023 – Documento unico di programmazione 2021/2023 – Bilancio di previsione 2021/2023: variazione (art. 175, del D.LGS. n. 267/2000) con applicazione dell’avanzo rendiconto 2020.

4. Eliminazione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione degli alloggi in zona PEEP in seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Ministero dell’economia e finanze n° 151 del 28/09/2020 ed approvazione del relativo schema di convenzione.

5. Approvazione si sensi e per gli effetti dell’art. 21 l.r. n°18/83 s.m.i., in variante AL P.P.C.S., del Piano di recupero denominato “MALVONI”, sito nel centro storico di Teramo, in Via Duca D’Aosta.

6. Riconoscimento debito fuori bilancio compensi professionali avvocatura comunale.

7. Polizza RCT- liquidazione sinistro del 21/06/2017 – danneggiato signor R.S. – sentenza del Giudice di pace di Teramo n. 156/2021 – riconoscimento legittimita’ del debito fuori bilancio.

8. Mozione presentata da Italia Viva sull’adozione del progetto denominato: ”Parco archeologico urbano”.

La seduta si svolgerà modalità ibrida, con presenza massima al 50%, e rigorosamente a porte chiuse con la partecipazione dei giornalisti accreditati. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming all’indirizzo internet: http://www.consigli.cloud/teramo.