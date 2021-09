Soccer Night, sfida di cervelli all’ultimo gol oggi a L’Aquila

L’AQUILA – Domani martedì 28 settembre dalle ore 19.00 presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia- Italo Acconcia in Via Amleto Cencioni, L’Aquila scenderanno in campo le squadre formate dai ricercatori del Gran Sasso Science Institute e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, per una sfida all’ultimo gol.

A dare il calcio d’inizio saranno il Rettore del GSSI Eugenio Coccia e il Direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN Ezio Previtali. Sugli spalti la tifoseria dei due centri di ricerca internazionali, ma l’evento è aperto a tutti i cittadini.

Realizzato con il supporto della società sportiva L’Aquila Calcio e Sunrise Sport Shop, “Soccer Night – Sfida di cervelli” è l’evento conclusivo di SHARPER la notte europea dei ricercatori a L’Aquila.

L’ingresso al pubblico è libero e gratuito ma è necessario presentarsi muniti di Green Pass. Apertura cancelli dalle ore 19.00