Teramo, consiglio comunale: l’odg del 2 ottobre

TERAMO – Il Presidente del Consiglio comunale, Alberto Melarangelo, ha convocato la prossima riunione dell’Assise fissandola in prima convocazione per Martedì 2 ottobre alle ore 9:00 ed in seconda convocazione per Giovedì 4 ottobre alle ore 15:00. La seduta si svolgerà nell’Auditorium del Parco della Scienza.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno 2 ottobre:

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 10/08/2018 avente ad oggetto III variazione di Bilancio e prelevamento fondo di riserva articoli 175-176-166 d.Lgs. 267/2000 – Ratifica.

2. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2020 ai sensi degli articoli 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. 267/2000 – Variazione di bilancio 2018/2020.

3. Bilancio consolidato 2017. Approvazione.

4. Designazione di due rappresentanti del Comune in seno all’assemblea dei soggetti portatori di interesse dell’azienda pubblica di servizi alla persona – A. S. P. n. 1 con sede in Teramo.

5. Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Ciammariconi e Rocchetti avente ad oggetto “Adozione misure contro il gioco d’azzardo patologico (GAP): orari sale gioco e orari funzionamento apparecchi”.