Gran Sasso Teramano spa, il bando per l’affidamento pluriennale nell’assemblea dei soci

TERAMO – Alla presenza di due assessori regionali, Dino Pepe e Giorgio D’Ignazio (la Regione detiene il 10% delle quote) si è svolta questa mattina l’assemblea dei soci della Gran Sasso Teramano spa (società pubblica in liquidazione) che gestisce gli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva.

Il liquidatore, Sergio Saccomandi, ha sottoposto all’attenzione dei soci una bozza del bando pluriennale per la concessione ai privati della gestione e manutenzione degli impianti sciistici delle due località montane del teramano.

I soci avranno dieci giorni di tempo per esaminarlo e, soprattutto i Comuni, per valutare eventuali altri servizi di loro proprietà da conferire alla gestione esterna.

Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria degli impianti di Prati di Tivo, il presidente Renzo Di Sabatino accompagnato dall’ingegnera Monica Di Mattia, ha precisato che le gare sono state espletate e che si stanno perfezionando le procedure per l’acquisto degli O’bellx e dei cannoni mentre gli altri interventi previsti nel finanziamento Masterplan (2 milioni e 100 mila euro) sono terminati. La società, infine, ha fatto sapere di aver presentato alla Regione Abruzzo una richiesta di finanziamento per la revisione generale dell’impianto del Pilone e della quadriposto ai Prati di Tivo.