Teramo, Consiglio Comunale: l’odg del 7 giugno 2019

TERAMO – Il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Melarangelo, ha convocato una nuova riunione dell’assemblea civica, presso l’Auditorium del Parco della Scienza. La seduta è fissata per venerdì 7 giugno, alle ore 8:30 e in 2^ convocazione per lunedì 10 giugno alle ore 9.00. All’Ordine del Giorno i seguenti argomenti:

Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019/2021 – Approvazione. Regolamento Dehors: modifica; Ordine del Giorno a sostegno della CCIAA di Teramo; Ordine del Giorno del Consigliere Pilotti “Appello del Comune di Teramo al Presidente del Consiglio contro il preannunciato rischio di chiusura di Radio Radicale”; Mozione dei Consiglieri Luzii e Di Teodoro “Installazione illuminazione LED sugli attraversamenti pedonali”; Mozione del Consigliere Ciammariconi “Adesione del Comune al programma Primus per l’incentivazione della mobilità urbana sostenibile”.