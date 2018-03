Teramo, Concorso Letterario Nazionale “Con il SENnO di poi”

E’ promosso dall’Associazione Culturale Bon Ton di Bellante per esorcizzare il tumore al seno attraverso la scrittura. I 20 racconti inediti selezionati saranno raccolti in un volume antologico, la cui vendita sarà devoluta in beneficenza

TERAMO – “Con il SENnO di poi” è l’audace, ma significativa, denominazione del contest letterario promosso dall’Associazione Culturale Bon Ton di Bellante (Teramo), da un’idea di Anna Di Paolantonio, per affrontare in maniera “differente” il difficile tema del tumore al seno, in collaborazione con l’Artemia Nova Editrice e la web agency L&L Comunicazione.

Le paure, le ansie e le difficoltà vissute, i sogni i desideri e le aspettative che si consolidano durante la malattia, costituiranno il filo conduttore di una selezione di racconti che ARTEMIA NOVA EDITRICE si pregerà di dare alle stampe in una inedita e prestigiosa raccolta antologica.

Gli uomini e le donne, che direttamente o indirettamente, hanno convissuto con questa patologia, potranno raccontare le loro esperienze, diventando così i genuini protagonisti di un viaggio introspettivo, imprevedibile e vero.

Esorcizzare il tumore al seno attraverso la scrittura, per raccogliere e divulgare in modo alternativo le informazioni, costituisce una più che valida motivazione per partecipare, con la sensibilità richiesta dall’argomento, al concorso “Con il SENnO di poi”.

Parte del ricavato ottenuto con la vendita dell’opera sarà devoluta in beneficenza ad associazioni che operano nel settore e che aderiscono al progetto.

Il Regolamento prevede la selezione di 20 racconti inediti che saranno raccolti in un volume antologico, di cui l’editore curerà la grafica, la pubblicazione e la promozione.La partecipazione al concorso, completamente gratuita, è aperta a tutti senza alcuna distinzione di età, sesso e cittadinanza.

Il concorso è rivolto a chiunque abbia il desiderio di esternare per iscritto le esperienze e le vicissitudini vissute a vario titolo per causa del tumore al seno.