AcquaeSapone in semifinale di Coppa, superato Pesaro

PESARO – Quattro anni dopo, l’AcquaeSapone Unigross torna a giocare la semifinale di Coppa Italia. La seconda della sua storia. Sarà contro il Napoli, come la prima, giocata a Pescara quattro anni fa: fischio d’inizio sabato 24 marzo alle 20 e 30, diretta su Fox Sports. Il pass Bertoni e compagni se lo conquistano battendo l’Italservice Pesaro con un 6 a 1 rotondo, ma solo per il finale degli avversari con il portiere di movimento.

Giocare contro la squadra di casa, in un palazzetto tutto colorato di biancorosso, rende tutto più complicato. La squadra di Pérez comincia con il piglio della grande e non pare affatto intimorita. Due falli nei primi novanta secondi fanno capire anche da che parte andrà l’arbitraggio. L’atteggiamento di Murilo e compagni però non cambia, tanto che in due minuti e mezzo il Pesaro deve pareggiare i conti usando le maniere forti su De Oliveira. Nella prima punizione a favore, la combinazione avviata da Murilo porta al tiro proprio il Brocador, che trova anche una deviazione fortunata e sblocca la partita.

É un colpo sulle ambizioni dei marchigiani, infatti al 5’ sullo scambio a sinistra Jonas-Coco, il rasoterra di quest’ultimo costringe Micoli ad un’altra parata importante. Dopo 6’, il Pesaro è a quattro falli, segno che fatica a mantenere l’avversario. La squadra di Pérez gioca d’imperio, pressa, raddoppia, morde. E trova il raddoppio prima del 7’: Calderolli ruba un pallone in zona rossa, lo serve a De Oliveira che trova la traversa e la mano di Micoli, sulla ribattuta è un condor lo stesso China che la spinge in porta. All’8’ palo esterno di Murilo. Poi sale la squadra di casa, con orgoglio e anche la qualità che la contraddistingue.

Al 10’ Mammarella con il corpo s’oppone a Marcelinho. Anche i nerazzurri arrivano a quattro falli per tenere a bada i biancorossi. Mammarella fa una super parata a terra, è un buon momento per il Pesaro a metà tempo, tanto che al 13’ c’è il quinto fallo fischiato ai nerazzurri e Mammarella è ancora prodigioso su Tres. Un altro minuto e arriva il tiro libero per il Pesaro: fallo di Bordignon su Boaventura. Marcelinho sul dischetto, Mammarella lo guarda negli occhi e gli para il tiro in spaccata. E’ il momento di tornare a dirigere le operazioni: Micoli deve volare sul destro di Jonas al 15’. Fischi di paura del PalaFiera quando Lima e soci rimettono la testa fuori dal guscio, con i padroni di casa arrivati al quinto fallo nei 2’ finali.

Pronti via Mammarella in spaccata per due volte dice che non si passa. Prima che scada il terzo minuto, Coco Wellingotn inventa un numero di magia: controllo di petto e pallonetto su Micoli in uscita per 3 a 0. Dopo cinque e mezzo, Micoli non trattiene il diagonale di Calderolli e ancora Coco s’avventa sulla palla: calcia a botta sicura e ancora il portiere marchigiano è un ragno. Continua il festival degli orrori arbitrali anche nel secondo tempo: fallaccio di Cortés su Coco, Chiariello ammonisce il nerazzurro. Passano pochi secondi, Lukaian ferma con il corpo un tiro dei padroni di casa, ancora l’arbitro pugliese disastroso lo ammonisce inventando un fallo di mano e portando a quattro i falli nerazzurri.

A 6’ dalla sirena, Diaz tenta la carta del portiere di movimento per rientrare in partita, ma al primo tentativo rischia sulla palla rubata da Jonas. Torna in porta Micoli, ma non basta a evitare il cucchiaino dolce di Lima per il 4-0 che mette fine alla partita in anticipo. Pesaro con il cuore segna il gol della bandiera in superiorità, ma senza portiere Bocao è implacabile. Prima della sirena, Lima festeggia con una doppietta la sua gran serata, ancora a porta vuota. AcquaeSapone Unigross in semifinale: ora si può gridare forte.

TABELLINO:

ACQUAESAPONE UNIGROSS – ITALSERVICE PESARO 6-1 (p.t. 2-0)

ACQUAESAPONE UNIGROSS: Mammarella, Lima, Bordignon, Murilo, Calderolli, Lukaian, De Oliveira, Bocao, Bertoni, Coco Wellington, Jonas, Casassa. All. Pérez.

ITALSERVICE PESARO: Guennounna, Tonidandel, Tres, Curri, Stringari, Manfroi, Cesaroni, Micoli, Revert Cortés, Boaventura, Fortini, Marcelinho. All. Diaz.

ARBITRI: Chiariello di Barletta, Burattoni di Lugo di Romagna, Scarpelli di Padova, crono Ronca di Rovigo.

MARCATORI: nel p.t. 1’48’’ De Oliveira (A), 6’54’’ Calderolli (A); nel s.t. 2’46’’ Coco Wellington (A), 15’20’’ Lima (A), 15’45’’ Marcelinho (P), 16’30’’ Bocao (A), 17’30’’ Lima (A).

NOTE: spettatori 1.000 circa; ammoniti Marcelinho (P), Bordignon (A), Jonas (A), Coco Wellington (A), Lukaian (A), Casassa (A), Boaventura (P).