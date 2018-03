Giulianova, finisce in carcere il 70enne che era ai domiciliari per stalking

GIULIANOVA (TE) – Alle ore 13.00 circa di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Giulianova hanno notificato, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, al 70enne giuliese arrestato il 19 marzo a Giulianova, per stalking e detenzione illegale di armi da sparo.

L’uomo, che si trovava presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, è stato quindi portato in carcere dagli stessi Carabinieri di Giulianova che lo avevano arrestato. Infatti il Gip del Tribunale di Teramo, dopo aver condiviso tutte le attività investigative degli investigatori, ha disposto la custodia cautelare in carcere.