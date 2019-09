Dopo il pareggio con la Viterbese Castrense, i biancorossi hanno già ripreso gli allenamenti in vista della gara di domenica prossima contro il Monopoli

TERAMO – É finita 1-1 allo stadio Bonolis tra Teramo e Viterbee Castrense, al termine di una partita con poche emozioni, se si escludonoil rigore parato da Vitali e le reti realizzate da Cianci e da Pacilli, quest’ultima dal dischetto.

Nel dopo gara, però, l’allenatore biancorosso Tedino si è detto soddisfatto di quanto visto in campo “Certo non posso esserlo altrettanto per il risultato – ha dichiarato il tecnico- ma sono molto orgoglioso del mio gruppo e di quanto stiamo facendo. Oggi abbiamo lavorato anche sullo “sporco”, come nel gol fatto, quando Magnaghi ha rincorso, vinto il contrasto e recuperato il pallone prima di offrirlo a Cianci. In questo momento siamo un po’ bastonati dagli episodi: la prestazione odierna è stata di qualità, creando tanto e non facendo fare una sola parata al nostro portiere. Più di questo, oggi, alla squadra, non posso chiedere. Dovremo lavorare ancora di più per limare le nostre lacune”.

Intanto la squadra ha già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo incontro, in programma domenica 29 settembre allo stadio “Vito Simone Veneziani” contro il Monopoli; calcio di inizio previsto per le 17.30.

TABELLINO

TERAMO (4-3-1-2): 1 Tomei, 29 Cancellotti (Vk), 4 Cristini, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 21 Santoro (dal 26′ st Ilari) , 8 Arrigoni (K), 17 Lasik (dal 26′ st Mungo); 19 Bombagi; 9 Magnaghi, 24 Cianci (dal 19′ st Martignago). A disposizione: 22 Lewandowski, 2 Florio, 5 Soprano, 7 Costa Ferreira, 18 Iotti, 23 Cappa, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero. Allenatore: Tedino.

VITERBESE (3-5-2): 1 Vitali, 3 Atanasov (K), 5 Markic, 6 Baschirotto; 4 Antezza, 31 Bensaja (dal 19′ st Svidercoschi), 11 Besea, 14 Errico, 32 Simonelli (dal 19′ st Bianchi); 18 Volpe (dal 1′ st Culina), 20 Pacilli (dal 34′ st Urso). A disposizione: 1 Pini, 2 De Giorgi, 13 Milillo, 19 Zanoli, 22 Maraolo, 24 Ricci, 25 Molinaro. Allenatore: Niccolai.

Arbitro: Garofalo Gino di Torre del Greco (NA).

Assistenti: Pintauti di Pesaro e Politi di Lecce.

Reti: al 14′ st Cianci (T), al 28′ st Pacilli (V).

Ammonizioni: Errico (V), Piacentini (T), Besea (V).

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 3′ nella ripresa