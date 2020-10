Teramo, cerimonia per 58 nuove lauree in Scienze della Comunicazione

Damiani: “la nostra categoria ha saputo riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, ricostruirsi e dare un nuovo slancio alla propria attività”

TERAMO – Venerdì 16 ottobre, nell’Aula Magna della Facoltà di Scienza della Comunicazione, si è tenuta la cerimonia di conferimento lauree in Scienze della Comunicazione, tra cui 58 laureandi della coorte ATSC in Comunicazione per l’azienda e il commercio.

Alla cerimonia sono intervenuti il Professor Dino Mastrocola, Rettore dell’Università degli Studi di Teramo, il Professor Christian Corsi, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, e il Dottor Angelo Deiana, Presidente di CONFASSOCIAZIONI, ANPIB (Associazione Nazionale Private & Investment Bankers) e ANCP (Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali).

È stato il Professor Corsi a fare gli onori di casa, emozionandosi nel rivedere l’aula magna tornare a vivere un momento importante come la consegna delle pergamene di laurea, dopo il lungo periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza.

«È davvero una grande emozione vedere l’aula magna gremita di studenti e delle loro famiglie – ha commentato il Professor Corsi –, per celebrare questo giorno, considerando le difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi mesi. È un giorno importante non solo per i laureandi, ma anche per i colleghi della facoltà che vi hanno accompagnato in questo importante percorso di crescita».

A seguire è stato il momento dei saluti da parte del Rettore Mastrocola che ha condiviso i sentimenti di gioia del Preside Corsi. «Come accennava il Preside Corsi, è veramente emozionante vedervi in questa aula. È sempre una emozione, ma oggi lo è in modo particolare perché è la prima cerimonia di laurea dopo il lockdown e si svolge comunque in una situazione tutt’altro che semplice. Tutto questo è stato possibile grazie allo sforzo collettivo nel cercare di mantenere fede all’impegno preso in collegio accademico per portare avanti la didattica in presenza, seppure nel rispetto die vari DPCM. E mi preme salutare il dottor Damiani per il corso di laurea in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni che adesso, giunto al suo ottavo anno, è all’inizio del suo percorso magistrale. Senza la stretta collaborazione con l’associazione ATSC non sarebbe stato possibile realizzare tutto questo».

Dopo le lauree in Scienze della Comunicazione, DAMS e Management della Comunicazione, è stata la volta dei laureandi della coorte ATSC in Comunicazione per l’azienda e il commercio.

La consegna delle pergamene è stata introdotta dal Dottor Angelo Deiana, Presidente Confassociazioni, «Sono molto emozionato di essere qui – ha detto il Dottor Deiana – perché Confassociazioni è una grande realtà che comprende tra le altre ATSC e ha una grandissima attenzione per tutto il mondo della comunicazione, quindi in qualche modo oggi mi sento a casa. Tra l’altro per me, che ho diretto divisioni di grandi banche, è importante vedere che mentre prima la comunicazione era un sottoprodotto del marketing adesso è diventata strategica. Per questo è importante essere qui e lavorare per crescere dal punto di vista delle competenze ed è importante il lavoro fatto da ATSC, perché sono professionisti che non si pongono limiti. Noi ci stiamo avviando verso un’era in cui le macchine sostituiranno una serie di lavoratori a tutti i livelli e allora la domanda è: come possiamo fare a non essere sostituiti? Tutta la letteratura scientifica dice che, nella nostra giornata quotidiana, l’80% delle attività sono routinarie e solo il 20% sono attività sofisticate; ma la routinaria sarà sostituita da un algoritmo e allora bisogna avere capacità di problem solving complesso, alzando il livello di studio. Bisogna studiare di più e apprendere per tutta la vita perché viviamo in una società in cui la conoscenza è diventata un fattore produttivo determinate, dove, mentre per realizzare un profitto gli altri fattori produttivi si consumano, la conoscenza no».

In occasione delle lauree di ottobre, sono state consegnate anche le pergamene ai laureati della coorte ATSC che avevano conseguito l’ambito titolo on line durante i mesi di lockdown. A margine della consegna delle pergamene il Dottor Franco Damiani, Presidente ATSC e promotore del corso di laurea in Comunicazione per l’azienda e il commercio, ha commentato la partenza della nuova laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni.

«La cerimonia di oggi è la prova tangibile di una vera Resilienza: la nostra categoria ha saputo riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, ricostruirsi e dare un nuovo slancio alla propria attività, a volte persino a raggiungere mete importanti. La pandemia ha fatto saltare settori interi e ne ha messo in crisi altri che sembravano indistruttibili, noi offriamo un’alta formazione, capaci di preparare la categoria non al passato o al futuro ma AL PRESENTE. Lavoriamo giorno e notte insieme tra ATSC e Università degli Studi di Teramo, un partenariato che si rafforza e abbiamo inaugurato quest’anno un nuovo corso di laurea magistrale in Comunicazione per la gestione delle organizzazioni, con un record DI OLTRE 100 iscritti per l’università PROVENIENTE DA TUTTA ITALIA. Possiamo dire che la nostra unione è come una silicon Valley, ma resta una formula unica al mondo».

