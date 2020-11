Serie C, Teramo-Catania 1-0: highlights della partita

Al Bonolis i biancorossi tornano alla vittoria: decisivo il gol di Ilari, messo a segno dopo soli tre minuti. Mercoledì arriva il Foggia

TERAMO – Dopo la sconfitta rimeiata nel turno infrasettimanale, il Teramo torna alla vittoria contro il Catania. Biancorossi in vantaggio dopo soli tre minuti di gioco con Ilari che sfrutta un cross basso dal fondo e colpisce con il mancino molto angolato la palla, che si infila alla destra di Martinez; per il centrocampista si tratta del quinto gol stagionale. Pronta la reazione della squadra siciliana che all’8′ ha una occasione per agguantare il pareggio con un tiro piazzato di Dall’Oglio che, però, Lewandowski sventa in angolo con un volo plastico. Al 15′ a provare la conclusione é Pecorino con un tiro da fuori area;: qusta volta nessun problema per il portiere del Teramo, che fa sua la palla. Al 41′ azione personale di Bunino ma la sua conclusione dalla distanza é di poco alta sulla traversa.

Il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio. La ripresa inizia con grande intensità da parte di entrambe le squadre. All’22 Reginaldo riceve la palla in area ma la colpisce male e non inquadra lo specchio della porta. Al 19′ il tiro di Bunino viene provvedenzialmente deviato in angolo a Claiton; al 22′, invece, Emmaus sfrutta il passaggio di Santoro ma spreca l’occasione. Al 38′ Di Francesco sulla sinistra scarta due avversari e prova da due passi la conclusione, che, però, viene ancora una volta ribattuta. Due minuti dopo il cross basso di Pinto viene bloccato a terra da Lewandowski. Sempre Pinto, a un minuto dalla fine, colpisce di testa la palla che finisce sopra la traversa di un soffio. Nonostante una ripresa sofferta, il Teramo conquista tre punti; prossimo incontro mercoledì prossimo il recupero contro il Foggia.

«In questi giorni sono state toccate le corde dell’equilibrio, una sconfitta a volte può anche essere salutare ed oggi ho avuto le risposte che cercavo: la squadra non ha risentito del ko di Catanzaro, è partita molto forte ed è l’aspetto che più mi piace apprezzare, unitamente al nostro grande carattere, contro un avversario di qualità. Il secondo tempo abbiamo sofferto, era inevitabile subire un po’ il loro possesso palla, ma non ricordo grandi parate di Lewandowski, mentre in contropiede abbiamo sciupato il raddoppio in più occasioni. E’ presto per capire che tipo di campionato potremo disputare, ma non è da poco non prendere gol contro una squadra che andava in rete consecutivamente da tredici incontri. Conosco il livello di questo campionato, ci saranno momenti duri ed è facile farsi prendere dall’entusiasmo, ma noi dobbiamo migliorare giorno dopo giorno e l’obiettivo è riuscire a tirar fuori il meglio da tutti. Bunino? Non era facile alla prima da titolare, ma la sua prestazione è positiva. Mungo? Ha fatto una buonissima gara, si è sbattuto molto all’inizio, ma poi l’ho cambiato perchè era ammonito e avevamo bisogno di maggiore aggressività. Diakite? Da terzino deve migliorare molto perchè è un ruolo molto tecnico, mentre da centrale rende maggiormente con la sua fisicità. Bombagi? Ha preso una botta alla tibia, è doloroso ma non dovrebbe essere nulla di grave».

TABELLINO

TERAMO: Arrigoni A., Pinzauti L. (dal 24′ st Bunino C.), Diakite S., Di Francesco D. (dal 37′ st Ferreira P.), Ilari C., Lewandowski M. (P), Bombagi F. (dal 15′ st Mungo D.), Piacentini M., Santoro S., Soprano M., Tentardini A.. A disposizione: Bombagi F., Cappa R., Celentano L., Di Francesco D., Di Matteo L., Iotti L., Minelli S., Pinzauti L., Trasciani D., Valentini M. (P), Viero F.

CATANIA: Emmausso M. (dal 19′ st Biondi K.), Calapai L., Claiton M., Welbeck N. (dal 32′ st Dall’Oglio J.), Zanchi A. (dal 33′ st Izco M.), Martinez M. (P), Pecorino E., Pinto G., Reginaldo (dal 7′ st Piovanello E.), Maldonado L. (dal 31′ st Rosaia G.), Silvestri T.. A disposizione: Albertini A., Confente A. (P), Emmausso M., Reginaldo, Gatto A., Maldonado L., Noce M., Panebianco A., Sarao M., Vrikkis A., Welbeck N., Zanchi A.

Reti: al 3′ pt Ilari C. (Teramo).

Ammonizioni: al 7′ pt Soprano M. (Teramo), al 24′ pt Mungo D. (Teramo), al 27′ st Ilari C. (Teramo), al 29′ st Diakite S. (Teramo) al 1′ pt Pinto G. (Catania).