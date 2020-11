Diretta Teramo – Catania: ecco dove vedere la partita

Domenica 15 novembre alle 14 si gioca Teramo – Catania, gara valida per l’11° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Domenica 15 novembre, allo Stadio Bonolis, si giocherà Teramo – Catania, gara valida per l’undicesima giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 14. L’incontro si disputerà a porte chiuse. La squadra abruzzese viene dalla prima sconfitta stagionale rimediata sul campo del Catanzaro e in classifica occupa la terza posizione con 17 punti e un match da recuperare. La squadra ospite é reduce dal pareggio esterno per 1-1 contro il Palermo ed é undicesima in classifica a quota 9 e tre partite in meno.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Diretta Tv e Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C. Diretta anche su Raisport.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 14 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 13.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Lasik e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Di Francesco. Sulla trequarti Ilari, Cappa e Mungo, di supporto all’unica punta Pinzauti. Probabile modulo 3-5-2 per il Catania con Martinez in porta e retroguardia formata da Tonucci, Claiton e Silvestri. In cabina di regia Maldonado con Rosaia e Izco mezz’ali; sulle corsie Calapai e Pinto. Coppia di attacco formata da Pecorino e Emmausso.

Le probabili formazioni di Teramo – Catania

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Diakite, Piacentini, Tentardini, Arrigoni, Di Francesco, Ilari, Cappa, Mungo, Pinzauti. Allenatore: Paci

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Rosaia, Maldonado, Izco, Pinto; Pecorino, Emmausso. Allenatore: Raffaele