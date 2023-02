Teramo CAS, in liquidazione le mensilità di novembre e dicembre 2022

TERAMO – Nei prossimi giorni i cittadini beneficiari riceveranno le mensilità del Cas (contributo di autonoma sistemazione) relative ai mesi di novembre e dicembre scorsi. Questa mattina l’ente provvederà a liquidare le relative somme che, anche per i due mesi in questione, sono state anticipate dal Comune in attesa del trasferimento dei fondi da parte della Regione. Il Cas, come da normativa, deve infatti essere erogato dalla Regione, attraverso i fondi di Protezione Civile, con il Comune che successivamente liquida gli importi ai beneficiari.

“A tutela dei nostri cittadini, ai quali non vogliamo far pagare le conseguenze dei ritardi, abbiamo anticipato come Comune, sul nostro bilancio, le relative somme, che arriveranno sui conti dei beneficiari nei prossimi giorni – sottolineano il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’Assessore al Sociale Ilaria De Sanctis – purtroppo non possiamo che continuare a rilevare come la Regione sia sempre più distante dai bisogni di questa comunità, che vede così lesi i propri diritti. Ci chiediamo come sia possibile continuare ad ignorare il disagio che vivono queste famiglie, in larga parte economicamente fragili e assegnatarie di case Ater lesionate dal sisma e in attesa degli interventi di ricostruzione, che aspettano da troppo tempo di poter rientrare nelle proprie abitazioni. Come Comune torniamo a chiedere alla Regione il rispetto delle tempistiche nell’interesse dei cittadini, che continueremo sempre a difendere”.