Finisce senza reti al Bonolis con i biancorossi che peccano di imprecisione sotto porta, al resto ci pensa il portiere Iannarilli

TERAMO – Finisce 0-0 la sfida tra Teramo Calcio e Ternana valida per l’ultima partita stagione tra le mura amiche. Biancorossi che con questo risultato non possono più sperare nell’ingresso ai playoff chiudendo la stagione al 13mo posto in classifica con 43 punti complessivi. Diverse le assenze come Barbuti, Celli, Gomis, Mantini, Persia e Speranza indisponibili mentre Spighi squalificato. Di contro squadra umbra al completo se si esclude Altobelli e Hristov.

CRONACA DELLA PARTITA

Prima chance per Fiordaliso che all’11” colpisce male in area sugli sviluppi di un corner e palla alta. Quattro minuti e Infantino dai 25 metri non inquadra lo specchio della porta. Bisogna attendere il 38′ per vedere una nuova azione con Sparacello che crossa dalla destra con Infantino che arriva prima del marcatore ma si vede neutralizzare il tentativo ravvicinato da Iannarilli. Un pò di nervosismo nel finale di tempo con quattro cartellini sventolati per Pobega, Marilungo, Proietti e Palumbo. Nella ripresa c’è Piacentini per Caidi e dopo 11 minuti spazio anche a Zecca per Cappa. Al 20′ ghiotta occasione per il Teramo su affondo e cross di De Grazia per Infantino che colpisce alto da due passi. Quattro minuto dopo Iannarilli dice no al colpo di testa di Fioredaliso. Quindi ci prova Zecca smarcato in area ma fallisce il bersaglio e in pieno recupero numero di Infantino dalla trequarti ma a tu per tu con il portiere calcia a lato.

TABELLINO

TERAMO CALCIO (4-3-1-2): 1 Pacini, 21 Altobelli, 23 Caidi (50′ Piacentini), 25 Polak, 2 Fiordaliso; 27 Ventola, 8 Proietti, 10 De Grazia (VK); 17 Cappa (56′ Zecca); 32 Sparacello, 7 Infantino. A disp.: 22 Lewandowski, 31 D’Aniello, 3 Celentano, 4 Spinozzi, 11 Armeno, 13 Pezone, 15 Bregasi, 28 Ragozzo. All.: Maurizi.

TERNANA (4-3-3): 1 Iannarilli, 13 Fazio (K), 20 Russo (VK), 27 Bergamelli, 15 Giraudo (60′ Defendi); 31 Paghera, 32 Palumbo, 8 Pobega; 7 Furlan (60′ Bifulco), 21 Nicastro (80′ Vantaggiato), 19 Marilungo (80′ Boateng). A disp.: 12 Vitali, 22 Gagno, 3 Diakité, 4 Callegari, 6 Castiglia, 11 Frediani, 14 Rivas, 17 Mazzarani. All.: Gallo.

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto (TV).

Assistenti: Segat di Pordenone e Miniutti di Maniago (PN).

Reti: –

Ammoniti: Marilungo (Tern), Proietti (Tera), Pobega (Tern), Palumbo (Tern), Fazio (Tern), Defendi (Tern),

Espulsi: –

Note: Spettatori 1.386 (di cui 89 nel Settore Ospiti). Recupero: 2′pt, 4′st.