Teramo Calcio: al via il raduno per la stagione 2019 – 2020

Partenza in serata per il ritiro di Celano, biancorossi ospiti del Resort “Le Gole”. L’elenco dello staff operativo e della squadra

TERAMO – Alle ore 17:30 di domani, domenica 21 luglio, con il raduno in programma presso lo stadio “Gaetano Bonolis”, prenderà ufficialmente avvio la stagione sportiva 2019/20 per il rinnovato gruppo biancorosso. Direttamente in serata è previsto il trasferimento a Celano, ospiti del Resort “Le Gole”, dove dal giorno seguente (e fino al 18 agosto prossimo), al ritmo di due sedute al giorno (ore 10 e ore 17), si comincerà a sudare sotto gli occhi del tecnico Tedino e dei suoi collaboratori.

Di seguito l’elenco comprensivo dello staff e dei calciatori (in attesa di nuove ufficializzazioni).

STAFF OPERATIVO

Allenatore: Bruno Tedino

Vice-allenatore: Carlo Marchetto

Collaboratore tecnico: Alcide Di Salvatore

Preparatore atletico: Giuseppe Puleo

Preparatore addetto al recupero infortuni: Stefano Del Grosso

Preparatore dei portieri: Nino Galli

Team manager: Fabio Gatta

Medico sociale: Siriano Cordoni – Carlo D’Ugo

Ortopedia: Stefano Di Filippantonio, Massimo Partenza

Osteopata: Antonio Misantone

Fisioterapista: Federico Porrini

Logistica: Mauro Di Ubaldo, Alessandro Forcina.

SQUADRA

PORTIERI: Alessandro Camerlengo* (’99), Andrea D’Aniello (’03, confermato), Michal Lewandowski (’96, confermato), Matteo Tomei (’84, dalla Vis Pesaro 1898).

DIFENSORI: Tommaso Cancellotti (’92, dall’A.s. Cittadella), Lorenzo Celentano (‘01, confermato), Andrea Cristini (’94, dal Cuneo Calcio), Luca Di Matteo (’88, dall’U.s. Lecce), Matteo Piacentini (’99, confermato), Marco Soprano (’96, dalla Fermana F.C.), Ivan Speranza (’85, confermato).

CENTROCAMPISTI: Andrea Arrigoni (’88, dall’U.s. Lecce), Lorenzo Bregasi (’01, confermato), Riccardo Cappa (’99, confermato), Alessandro De Angelis* (‘98), Carlo Ilari (’91, dalla S.s. Sambenedettese Calcio), Simone Minelli* (’97), Angelo Persia (‘98, confermato), Federico Viero (‘99, dall’U.s. Sassuolo Calcio).

ATTACCANTI: Riccardo Barbuti (’92, confermato), Pietro Cianci (‘96, dall’U.s. Sassuolo Calcio), Saveriano Infantino (‘86, confermato), Lorenzo Pinzauti (’94, dall’U.s. Città di Pontedera), Claudio Sparacello (’95, confermato).

Lys Gomis, in attesa di raggiungere i propri compagni di squadra in ritiro, completerà l’iter riabilitativo già pianificato presso una clinica privata di Torino.

*Aggregati