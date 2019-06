Abbonamenti Teramo Calcio 2019 – 2020: prezzi e informazioni

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio si prepara alla sua ottava stagione nel campionato di Lega Pro e presenta la sua campagna abbonamenti 2019/2020, quella che, si legge nella nota “dovrà segnare un punto di svolta, perché per raggiungere traguardi di spessore, non possiamo prescindere dal tuo entusiasmo, dalla tua passione, dalla tua presenza”. É partita dunque la campagna abbonamenti del Diavolo dal titolo “Ora tocca a TE!”. Andiamo ad analizzare le modalità, i prezzi, le varie opzioni previste e altre informazioni utili.

MODALITÁ

L’abbonamento è valido per tutte le gare casalinghe stagionali (ad eccezione di una “Giornata Biancorossa” che la società si riserva d’indire) e la campagna sarà aperta fino all’8 settembre prossimo. Da quest’anno, un’altra novità è rappresentata dalla riapertura del Teramo Calcio Point (posto al primo piano), che è tornato ad essere operativo in via Irelli (ore 16 – 19:30 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9 alle 13) ed è l’unico punto ufficiale autorizzato per la vendita degli abbonamenti. Per la sottoscrizione degli stessi, occorre portare con sé un documento d’identità valido, il codice fiscale dell’interessato e, se in possesso, la “Diavolo Card”, una fidelity card multifunzione che, come noto, agevola la procedura di sottoscrizione sia dell’abbonamento che dell’acquisto dei singoli titoli d’accesso (i quali sono caricati direttamente sulla tessera), offrirà servizi esclusivi agli abbonati stessi e potrebbe servire negli incontri in trasferta, in caso di limitazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Nel caso in cui non si possa acquistare la tessera stagionale di persona, se ne potrà delegare un’altra, a patto di fornirle il proprio documento d’identità (o copia del medesimo), accompagnato da una breve delega scritta, al fine di compilare il modulo apposito. Oltre al pagamento in assegni e contanti, sarà possibile acquisire l’abbonamento anche tramite POS.

PREZZI

ESCLUSIVITÁ

La “Poltronissima” rimarrà il cuore della Tribuna Centrale, quello che permetterà la visione della partita nell’unica area numerata, riservata e appositamente delimitata. I principali benefit: ingresso in “Area Hospitality Exclusive”, partecipazione alla cena di Natale in compagnia di dirigenti, staff e calciatori della prima squadra, un progetto Walkabout stagionale.

OPZIONI

a. Tariffa “INTERO”: valida dai 18 anni fino ai 64 anni compiuti;

b. Tariffa “RIDOTTO”: riservata a Donne, Over 65, ragazzi dai 14 ai 17 anni compiuti;

c. Tariffa “UNDER 14”: ragazzi/e fino ai 13 anni compiuti;

d. Tariffa “FIDELITY”: promozione riservata ai possessori di abbonamento 2018/19 (da presentare al Point).

QUANDO

Prelazione vecchi abbonati Poltronissima (dal 27 giugno al 6 luglio);

Vendita libera, anche per i nuovi sottoscrittori, per tutti i settori: dal 27 giugno all’8 settembre.

DOVE

“Teramo Calcio Point”, via V.Irelli, 27 – Teramo

COME

Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione (presente anche sul sito ufficiale);

Presentando la propria “Diavolo Card”.

INFO

Info: marketing@teramocalcio.net, www.teramocalcio.net/abbonamenti

Si invita a prendere visione del Codice etico sul sito ufficiale.