Teramo Calcio, prodotta una nuova fideiussione bancaria

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende noto che in data odierna, in anticipo rispetto alla scadenza prefissata, come precedentemente richiesto dalla FIGC, con un ulteriore sacrificio economico della proprietà, è stata prodotta una nuova fideiussione bancaria.

La suddetta, valida a garanzia dell’iscrizione al campionato di Serie C 2018/19, sostituisce la precedente, sottoscritta con la compagnia assicurativa Finworld e peraltro ancora in essere, sebbene sia opportuno ribadire come quest’ultima fosse assolutamente conforme ai parametri richiesti e verificati in data 12 luglio scorso, dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi e della Co.Vi.Soc, con relativo rilascio della licenza nazionale.