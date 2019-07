Teramo Calcio: nuovi seggiolini allo stadio Bonolis

TERAMO – La squadra del Teramo calcio disputerà regolarmente il prossimo campionato di serie C nello stadio comunale Bonolis di Piano D’Accio. La Giunta ha deliberato l’esecuzione di lavori nell’impianto, per adeguarlo ai nuovi criteri infrastrutturali, così come richiesto dalla Lega Pro, l’organismo che sovrintende ai campionati di calcio di serie C.

In particolare, l’intervento disposto dall’amministrazione riguarda l’installazione di nuove sedute individuali, seggiolini che saranno posizionati presso i settori “Tribuna” e”Distinti” con caratteristiche rispondenti alle disposizioni della Lega.

L’amministrazione comunale, su esplicito interessamento in particolare del Sindaco e dell’assessore Antonio Filipponi, pur assumendo un impegno considerevole, ha voluto garantire che la città potesse seguire le gare interne della principale espressione calcistica territoriale, sostenendo implicitamente gli sforzi della società sportiva e dando un atteso segnale di vicinanza alla proprietà e ai tifosi. L’operazione vuole fungere da sprone per i cittadini affinché possano, dal canto loro, sostenere con le modalità a ciascuno consone, il rilancio della squadra di calcio.