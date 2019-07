Pescara, danni alluvione 10 luglio: come chiedere il rimborso

Il Comune di Pescara ha pubblicato l’avviso; le domande di risarcimento danni entro il 20 luglio prossimo

PESCARA – Nell’attesa che venga definita la procedura da parte della Regione Abruzzo, il Comune di Pescara ha deciso di procedere immediatamente ad una prima ricognizione dei danni subiti dal patrimonio pubblico (Scheda A), dai privati (Scheda B), dalle attività economiche e produttive (Scheda C). Tutti coloro che hanno subito dei danni al patrimonio edilizio e alle attività economiche e produttive e al patrimonio pubblico causati dagli eventi meteorologici e alluvionali verificatisi il 10 luglio 2019, possono presentare apposita istanza attraverso i moduli messi a disposizione sul portale dell’Ente (sito web: www.comune.pescara.it) oppure da ritirare direttamente presso gli Uffici dell’Urp del Comune di Pescara.

Danni subiti dal patrimonio pubblico: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA A ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’Ente o Dirigente.

Danni subiti dal patrimonio edilizio privato: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA B ‘Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato’. La segnalazione può essere effettuata dal proprietario, ovvero dal conduttore o dal beneficiario, laddove l’immobile sia detenuto con diverso titolo legittimo. In caso di parti comuni condominiali, la segnalazione è a cura dell’amministratore di condominio.

Danni subiti dalle attività economiche e produttive: la segnalazione deve essere prodotta utilizzando la SCHEDA C ‘Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive’. La segnalazione deve essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa, indipendentemente che sia proprietario o conduttore o detentore ad altro titolo dell’immobile dove viene esercitata l’attività.

Danni subiti dalle autovetture/mezzi: si precisa che i danni subiti dalle autovetture/mezzi ad uso privato devono essere riportati nell’ultima pagina della scheda “B” al punto “Altro”, mentre i danni subiti dalle autovetture/mezzi a uso aziendale devono essere riportati nell’ultima pagina della scheda “C” al punto “Altro”. Nell’incertezza della tempistica degli organi sovraordinati, i danni devono essere documentati anche mediante materiale fotografico, preventivi di spesa, fatture e altro. In questa fase, meramente ricognitiva, non è richiesta alcuna perizia tecnica giurata.

I ripristini e i necessari lavori edilizi di manutenzione ordinaria potranno comunque essere avviati fin da subito, in modo autonomo e a proprie spese. Per quanto concerne i soli lavori di manutenzione straordinaria sarà comunque necessario procedere alla presentazione di apposta Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.). Le domande, complete della documentazione richiesta, dovranno essere presentate presso lo sportello del Protocollo Generale del Comune sito in P.zza Italia 1 (orari: 9:00-13:00 tutti i giorni e pomeriggio mar. e giov. 15:00-17:00) o tramite invio con posta elettronica certificata (pec: protocollo@pec.comune.pescara.it), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2019 (salvo proroga).

Le schede pervenute oltre i termini di scadenza saranno prese in carico con riserva. La presentazione delle istanze e schede di ricognizione dei danni di cui al presente avviso non può costituire in alcun modo riconoscimento automatico di eventuali contributi o titolo per il risarcimento dei danni subiti a carico della Finanza Pubblica.

Per ogni necessità di chiarimento è possibile rivolgersi agli Uffici Comunali del Servizio Protezione Civile e Pubblica incolumità siti presso il Comune di Pescara di Piazza Duca D’Aosta civ.10 – piano 4° stanza n.4, tel. 0854283400 o 0854283604 o 0854283869.

LINK DOMANDA: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=119&IDbando=550&fbclid=IwAR2cTMwxJlivSsFZjRCCyv0nYBODwH-W798SfxdXU0BbyGh0RBxUIbmwnWk