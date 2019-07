Teatro Ragazzi del Florian, estate 2019: il programma degli spettacoli

PESCARA – Dal 15 Luglio al 1 Agosto 2019 all’Auditorium Flaiano/ Spazio Aperto è in programma “Tutti a Teatro estate” a cura del Florian Metateatro. Dopo il successo delle scorse edizioni torna dunque anche quest’anno la rassegna estiva dedicata al Teatro Ragazzi. Tante le compagnie provenienti da tutta Italia e quest’anno, ad arricchire il programma, anche un laboratorio di costruzione burattini di stoffa a cura della compagnia Il Laborincolo di Perugia.

PROGRAMMA

Lunedì 15 Luglio alle ore 18.30

VETTIO SCATONE SI SCATENA PER AMOR a cura della compagnia Art G. Botta -Pupi italici- (Sulmona/Palermo) con Girolamo Botta

Una bellissima ricostruzione storica delle storie cavalleresche ambientato sugli Appennini del centro Italia oltre 2000 anni fa. Vettio Scatone, il nostro eroe, passeggia nei boschi del Fucino e incontra la bella Flavia di cui si innamora. Flavia viene rapita dal malvagio figlio di Vulcano e allora Vettio scatena la sua ira e si batte a cavallo del suo destriero Saetta, contro mostri e demoni per salvare il suo amore.

E dopo lo spettacolo il puparo Girolamo Botta ci mostra come si costruiscono e come si muovono i pupi italici.

Teatro delle marionette dai 6 anni

Martedì 16 Luglio ore 18.30

IL GATTO CON GLI STIVALI liberamente ispirato alla favola di Perrault

FANTACADABRA – T.S.A. (SULMONA/L’AQUILA)

con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti – ideazione e regia Mario Fracassi

ll “Gatto con gli stivali”, la celebre favola da tutti conosciuta, in questo allestimento realizzato da Fantacadabra, è il regno del divertimento puro, è sorpresa, è ironia. Una storia dove trionfa la fantasia delle trovate, degli equivoci e del surreale, dove le maschere della Commedia dell’Arte si avvicendano per presentarci i personaggi: il gatto protagonista e il terribile Orco Popanz, di cui nessuno conosce il vero aspetto, perchè è capace di infinite metamorfosi. Teatro d’attore con maschere dai 5 anni

Si proseguirà poi il 22 Luglio con “Di là dal mare” e il 23 con “Racconti a briglia sciolta” della compagnia Ortoteatro di Pordenone, il 30 Luglio con “Il miracolo della mula” della compagnia Il Laborincolo, Premio Eolo Award 2013, e il 1 Agosto sempre a cura de Il Laborincolo assisteremo allo spettacolo “Torsolo”.

Infine, il 31 Luglio dalle 10,30 alle 13, al Florian Espace, il maestro Marco Lucci (Il Laborincolo) terrà il laboratorio STRACCI PER DRAMMATURGIE MINIMALI, per spiegarci come prendono vita i burattini ricavati da pezzi di stoffa da riciclo. Per partecipare al laboratorio bisogna iscriversi ed avere dai 9 anni in su.

INFO E BIGLIETTI

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto. Info: www.florianteatro.com Tel. 085/4224087 – mobile 393/9350933. Ingresso € 6