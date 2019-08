Teramo Calcio, Mons. Leuzzi saluta giocatori e staff

Il vescovo riceve il presidente, giocatori e staff della squadra biancorossa. Il Presidente Iachini lo ha omaggiato con la maglia numero 10

TERAMO – «Vivete la vostra esperienza con intensità e non come una cosa capitata per caso, ma soprattutto siate esempio per tanti vostri coetanei meno fortunati». Con queste parole il vescovo di Teramo-Atri, monsignor Lorenzo Leuzzi, ha salutato i giocatori e lo staff della Ss Teramo Calcio, accompagnati dal presidente Franco Iachini.

Nel consueto incontro presso la Curia di Teramo, Sua Eccellenza ha voluto raccomandare ai biancorossi le migliori fortune nel nuovo campionato, affidando loro la delicata missione «di essere portatori di azioni positive, professionalmente integerrimi, ai quali tantissimi giovani fanno riferimento con spirito di emulazione».

Il Presidente della Ss Teramo Calcio, Franco Iachini, ha ringraziato monsignor Leuzzi per la disponibilità e la vicinanza alla famiglia biancorossa, facendogli omaggio della maglia numero 10 del Teramo, che il Vescovo ha indossato con piacere, ricordando di essere tra i primi sostenitori dei colori cittadini.