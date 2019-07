Teramo Calcio, i commenti di Iaconi e Tedino sul calendario

Mister Tedino: “L’esordio esterno con il Catanzaro costituirà sicuramente un test probante, essendo una squadra rodata, con un allenatore esperto e che ha costruito un ottimo gruppo“

TERAMO – Si è svolto ieri il sorteggio dei calendario per la Serie C. Per il Teramo esordio esterno contro il Catanzaro. Andiamo a vedere come hanno commentato il risultato il tecnico biancorosso Tedino e il Gm Iaconi.

Questo il commento di Tedino: «Partiamo dal presupposto che le partite scontate non esistono, perchè anche le compagini meno blasonate potrebbero comunque celare delle insidie sotto l’aspetto mentale e motivazionale. L’esordio esterno con il Catanzaro (terza forza del campionato scorso, ndr) costituirà sicuramente un test probante, essendo una squadra rodata, con un allenatore esperto e che ha costruito un ottimo gruppo. Il percorso è lunghissimo, dovremo pensare una partita alla volta: adesso, in particolare, dovremo concentrarci sulle due gare di Coppa Italia, poi faremo lo stesso con gli impegni di campionato, senza far confusione guardando troppo in là o fasciarci la testa prima di romperla».

Il pensiero di Iaconi: «Faccio fatica a commentare un calendario senza essere banale. Tutto può sembrare scontato, quindi mi limito semplicemente ad affermare che alla prima partita incontreremo un avversario blasonato, con un organico formato e con meccanismi già ben oliati, come dimostra il terzo posto ottenuto una stagione fa. Noi, invece, com’è evidente, saremo un gruppo profondamente rinnovato. La Serie C, però, è un campionato di per sè imprevedibile: non conosciamo ancora, ad oggi, il valore delle nostre antagoniste, difficile prevedere quello che accadrà».