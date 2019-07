Calendario Teramo Calcio stagione 2019 – 2020

Oggi pomeriggio ci sarà il sorteggio del nuovo calendario di Lega Pro. Il campionato inizierà il prossimo 25 agosto e terminerà il 26 aprile

TERAMO – Ancora poche ore e scopriremo il calendario per la stagione 2019 – 2020 del Teramo Calcio. Oggi pomeriggio, 25 luglio, infatti dalle ore 18.30 appuntamento al Salone d’Onore del Coni di Roma per vedere il nuovo calendario della Lega Pro. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale Rai Sport con collegamento dalle 18.50.

Saranno presenti all’appuntamento il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, il Presidente Franco Carraro che ritirerà il premio che gli doveva essere consegnato a Firenze, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati.

INIZIO, FINE CAMPIONATO, SOSTE, TURNI INFRASETTIMANALI, POSTICIPI

La nuova stagione partirà il 25 agosto mentre terminerà nella sua sessione regolare il 26 aprile. Previste due soste il 29 dicembre e il 5 gennaio mentre saranno 4 i turni infrasettimanali con date ancora da stabilire. Si giocheranno 3 anticipi il sabato sera (uno per girone) e la domenica alle 15 e alle 17.30 più il posticipo della Rai. Dunque si torna a orari fissi e le variazioni potranno essere previste solo su richiesta dei due club sfidanti.

I biancorossi intanto sono giunti ieri al terzo giorno di ritiro allo stadio Piccone di Celano dove hanno svoltoattivazione fisica, esercitazioni tecnico-tattiche su costruzione e finalizzazione, lavoro aerobico (mattino); attivazione fisica, costruzione dal basso, possessi di posizione, partita a tema e partita su campo ridotto (pomeriggio). Oggi doppia seduta con la prima svolta nel mattino e pomeridiana dalle 17. Chiudiamo con i primi test programmati della squadra:

Sabato 27/07, ore 17, a Canistro, con lo Sportland Celano (Prima Categoria);

Mercoledì 31/07, ore 17, a Pescina, contro il Capistrello (Eccellenza);

Venerdì 2/08, ore 17, a Pescina, con un avversario da definire.