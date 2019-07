Teramo Calcio: Alberto Tentardini firma un biennale

Ratificato l’accordo con il difensore proveniente dal Monza: “ci servirà tutto l’aiuto possibile della nostra tifoseria per raggiungere traguardi importanti”

TERAMO – S.s. Teramo Calcio rende noto di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dall’A.c. Monza del difensore Alberto Tentardini, che ha firmato un accordo biennale. Ventitre anni da compiere, nativo di Como, nasce calcisticamente come esterno sinistro nelle giovanili dell’Hellas Verona, per trasferirsi poi con Como e Padova, prima del recente biennio con il Monza, nel quale ha totalizzato 44 presenze e 2 reti.

«Il mio iter giovanile si è diviso tra Lecco, Como e Verona sponda Hellas – le sue prime parole – con cui ho disputato due campionati Primavera, prima di tornare per fine prestito al Como. Qualche giorno fa c’è stata la prima chiamata del Teramo ed è stato sin troppo semplice trovare l’accordo, visto quanto prospettato dalla nuova proprietà a livello di progetto. In campo sono un terzino di spinta, ho sempre ricoperto il ruolo di esterno mancino, sia in una difesa a quattro che come tuttofascia. Gradualmente conoscerò la rosa che, comunque, mi sembra composta da nomi di spessore per la categoria. Essendo, tuttavia, un gruppo profondamente rinnovato, ci servirà tutto l’aiuto possibile della nostra tifoseria per raggiungere traguardi importanti: personalmente darò sempre il massimo per onorare questa maglia e ritagliarmi il mio spazio».

Il calciatore ha già raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra presso il ritiro di Celano, partecipando regolarmente all’allenamento mattutino.