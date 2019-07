Pallavolo, Italia – Slovenia: incontro amichevole a Chieti

Il 26 luglio il Palatricalle “Sandro Leombroni ospita l’evento sportivo utile in preparazione ai Tornei di qualificazione olimpica Tokyo 2020 e al Campionato Europeo 2019

CHIETI – Il Palatricalle “Sandro Leombroni” ospiterà, venerdì 26 luglio 2019, alle ore 18.00, l’incontro amichevole di pallavolo tra le nazionali di Italia e Slovenia. Si tratterà di una prova particolarmente utile in preparazione ai Tornei di qualificazione olimpica Tokyo 2020 e al Campionato Europeo 2019. L’evento, di notevole rilevanza sportiva, riporta in città gli azzurri di pallavolo dopo che nove anni fa, l’11 giugno del 2010, la nazionale gareggiò contro la Cina proprio a Chieti.

L’Assessore allo Sport, Antonio Viola sottolinea che: «É un orgoglio per l’Amministrazione Comunale ospitare a Chieti una manifestazione di così alto valore. Lo sport dimostra ancora una volta di essere un veicolo promozionale estremamente importante per la nostra».

A Chieti arriveranno circa 4.000 persone provenienti anche da regioni limitrofe per assistere alla gara che verrà ripresa dalle telecamere di Rai Sport.

PREZZI

Parterre (Arancione e Bianco): intero € 30.00 + diritti di prevendita;

1° Anello (Curve e Tribune): intero € 20.00 + diritti di prevendita – Ridotto Under 12 € 16.00 + diritti di prevendita;

2° Anello (Curve e Tribune): intero € 15.00 + diritti di prevendita – Ridotto Under 12 € 12.00 + diritti di prevendita.

Ingresso gratuito (senza posto) per i bambini fino a 3 anni​.

Il comitato regionale Fipav Abruzzo ha previsto agevolazioni per le persone diversamente abili. Le persone con il 100% di invalidità avranno diritto a un biglietto gratuito per il loro accompagnatore e agli stessi saranno garantiti posti vicini per quanto possibile e compatibilmente con le richieste.

Si precisa che è presente un numero limitato di posti accessibili ai non deambulanti. La richiesta di prenotazione dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail a biglietteria@fipavabruzzo.it, allegando copia della relativa certificazione nonché del documento di identità. Per tutte le informazioni utili è possibile contattare il comitato regionale Fipav Abruzzo all’indirizzo e-mail abruzzo@federvolley.it oppure telefonando allo 0871-346833.