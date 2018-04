Teramo, Elezioni Amministrative: attivate le procedure previste

TERAMO – L’Ufficio elettorale del Comune di Teramo ha attivato le procedure previste in vista delle elezioni amministrative di domenica 10 giugno, per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, con eventuale turno di ballottaggio in programma domenica 24 giugno.

In merito all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature, si comunica che lo scioglimento del Consiglio Comunale ha comportato l’impossibilità di riconoscere ai consiglieri comunali cessati il potere di autenticazione.

Ai sensi dell’art.14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle Procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le predette autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia o al sindaco della città metropolitana o del comune.

I pubblici ufficiali di cui al predetto art. 14 della legge n.53/1990, possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all’interno del territorio di competenza dell’Ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n.22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per le consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

I funzionari incaricati del Comune di Teramo eseguiranno le autentiche presso l’Ufficio Elettorale sito in Piazzale San Francesco e presso l’Ufficio di Segreteria sito in Via Carducci.

Al fine di garantire il corretto e celere andamento delle procedure, gli uffici resteranno aperti:

a partire dal 2 maggio 2018, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;

sabato 5 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 12.00;

venerdì 11 maggio, con orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 20.00

sabato 12 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

I sottoscrittori dovranno essere elettori del Comune di Teramo, non potranno sottoscrivere più di una lista e dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

Si invitano infine i cittadini che devono rinnovare o richiedere una nuova tessera elettorale ad attivarsi con congruo anticipo rispetto alla data del 10 giugno, al fine di evitare eccessive attese agli sportelli.