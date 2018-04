Pescara, Assemblea Pubblica M5S: Luoghi della cultura e senso di comunità

PESCARA – Oggi, venerdì 27 aprile 2018, alle ore 21.00, si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara l’Assemblea pubblica del M5S Pescara dedicata agli spazi culturali del territorio.

Da quale idea di cultura partire per ricostituire un’idea di comunità? In che condizioni si trova il nostro patrimonio culturale? E cosa dovrebbero fare le istituzioni per valorizzare tale patrimonio e gestire in modo efficace le risorse esistenti? Sono questi solo alcuni dei temi che saranno affrontati in un’assemblea aperta ai cittadini, organizzata dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Pescara.

L’introduzione sarà dedicata ad illustrare una visione di cultura innovativa e inclusiva che occorre rilanciare nel nostro territorio.

“Oggi occorre un’analisi puntuale delle problematiche attuali concernenti il patrimonio culturale di Pescara – sostiene il Consigliere Comunale Massimiliano Di Pillo che parteciperà all’incontro –, con particolare attenzione per le criticità strutturali e gestionali dei principali edifici adibiti ad attività culturali (in particolare, musei e teatri)”.

Assieme a un’analisi di tali problematiche, saranno illustrate in Assemblea una serie di proposte concrete di intervento elaborate dal Movimento 5 Stelle, dalla razionalizzazione nell’uso delle strutture al biglietto unico per tutti i luoghi della cultura.

Nel corso dell’Assemblea sarà anche presentato alla cittadinanza il Progetto “Sapere a 5 Stelle”, articolato in un calendario di incontri, corsi e conferenze dedicati, tra l’altro, a temi di arte, astronomia, fotografia, informatica, storia, educazione civica, culture straniere ed economia. Questo progetto, che avrà inizio nel mese di maggio 2018, vedrà alternarsi cittadini disposti a mettere a disposizione della comunità le proprie competenze nei campi più diversi nell’ottica di una condivisione intellettuale e culturale del sapere.

L’Assemblea prevede anche un fondamentale momento di ascolto dei cittadini intervenuti, al fine di ricevere informazioni, idee e proposte di collaborazioni, consolidando in tal modo l’idea di una cultura realmente condivisa e diffusa nella comunità.