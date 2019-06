Teramo, approvata la sistemazione dell’area stradale zona PEEP di San Nicolò

TERAMO – Approvata oggi dalla Giunta comunale la delibera che dispone e autorizza la sistemazione dell’area stradale adiacente alla zona PEEP di San Nicolò a Tordino e della viabilità di accesso alla Scuola Serroni in via De Panicis, sulla base di un atto di urbanistica contrattata che consente di destinare le risorse da versare a titolo di opere di urbanizzazione a beneficio della stessa zona interessata, tra le più significative e tra le più in difficoltà, sul piano della vivibilità, della frazione.

Tale decisione fa seguito all’impegno assunto in questi mesi dall’Amministrazione su una problematica già sollevata, dai banchi dell’opposizione, dal Sindaco negli anni precedenti e, nonostante i numerosi annunci, mai risolta.

Il Sindaco D’Alberto e gli Assessori Di Bonaventura e Falini esprimono soddisfazione per questo intervento, ribadendo tuttavia che lo stesso costituisce solo una prima condivisa risposta alle esigenze manifestate dal territorio che non esaurisce le azioni organiche che dovranno essere messe in campo per la viabilità dell’area:

“Si tratta di un intervento importante atteso da anni – dichiara il Sindaco – che risponde alla ormai acclarata necessità di effettuare subito i lavori consistenti prevalentemente nella sistemazione e pavimentazione della precaria viabilità esistente al fine di migliorarne la fruibilità in sicurezza per i residenti e soprattutto per gli utenti della vicina scuola elementare e materna Serroni. L’urgenza dell’intervento è attestata inoltre dalle numerose sollecitazioni effettuate anche con note scritte dalla cittadinanza, dal Consiglio d’Istituto e dal Comitato di frazione, trattandosi di sistemazione di aree degradate e pericolose.”.