ITS day presentato primo prototipo della “Giacca 4.0”

ROMA – Lunedì 24 Giugno alle ore 10.00 si è tenuto a Roma l’evento I.T.S DAY volto alla presentazione dei prototipi realizzati dagli I.T.S. Moda Pescara nell’ambito del Progetto I.T.S. 4.0 «Custom Suite» in collaborazione con l’azienda Dyloan Studio/Bond Factory e l’azienda Sease.

L’obiettivo del progetto é approfondire, attraverso il percorso di design thinking, l’uso di tecnologie applicate alla giacca tradizionale da uomo analizzando i bisogni degli utenti della tecnologia, gli strumenti di prototipazione efficace e low cost nonché i modelli pertinenti di valutazione economica, e definendo dei nuovi dettagli tecnologici customizzabili che permettono di usare la giacca tradizionale in modo completamente nuovo personalizzando al massimo il capo.

Il primo prototipo di giacca con dettagli customizzabili e tecnologici é accompagnato da una prototipazione rapida dell’indumento attraverso l’uso del software clo3d. Le innumerevoli combinazioni customizzabili sono mostrate in tempo reale all’utente che può scegliere il proprio capo, permettendo un alto livello di personalizzazione. Il progetto risponde a requisiti di innovazione, sia in termini di prodotto che di processo, in quanto le nuove procedure esecutive possono dare al capo vantaggi costruttivi ed estetici, migliorando comfort e prestazioni.