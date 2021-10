Teramo, apertura del servizio di refezione in tutte le scuole

TERAMO – Ha preso il via oggi, in tutte le scuole del territorio comunale, il servizio di Refezione. Il Sindaco Gianguido D’Alberto, il vicesindaco Giovanni Cavallari e l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core, hanno salutato l’evento recandosi all’asilo di Colleatterrato dove, come annunciato il giorno dell’inaugurazione, oggi hanno preso il via tutte le attività.

Il Sindaco, nel salutare bambini e insegnanti, rivolgendosi ai piccoli ha detto: “Questa scuola è vostra; ve la consegniamo e voi ne siete i custodi; essa vi appartiene così come ai vostri insegnanti. Questo edificio oggi diventa vivo, grazie ai vostri sorrisi, agli abbracci e ai giochi che ripeterete giorno dopo giorno”.

Il vicesindaco Giovanni Cavallari rimarca come: “L’inaugurazione del 14 settembre scorso, non era nient’altro che la consegna di un edificio scolastico pronto, al quale mancava solo l’allestimento adeguato. Il risultato è stato raggiunto, così come promesso. La soddisfazione è ancora più grande perché vedere la scuola così animata dai bambini che la riempiono e la rendono vitale, è la soddisfazione più grande per un assessore ai Lavori Pubblici”.