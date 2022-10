Teramo, aggiornamento dell’Albo di scrutatore di seggio elettorale

TERAMO – E’ pubblicato all’Albo pretorio del Comune, l’invito rivolto ai cittadini che intendono proporre la propria iscrizione nell’Albo degli Scrutatori di Seggio Elettorale. Nell’istanza, redatta su apposita modulistica disponibile sul sito del Comune, dovranno essere indicati: il cognome ed il nome; la data ed il luogo di nascita; la residenza con l’indicazione della via e del n. civico; la professione; il titolo di studio del candidato. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata nel 30 Novembre prossimo.

I requisiti di idoneità richiesti sono: essere elettore del Comune e aver assolto agli obblighi scolastici. Sono inoltre contemplati alcuni casi di incompatibilità: dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; appartenenti alle Forze Armate in servizio; medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti; segretari comunali e dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

La domanda, dovrà pervenire utilizzando, a scelta una delle seguenti modalità ed allegando, in entrambi i casi, la fotocopia del documento di riconoscimento: cartaceo da consegnare al Protocollo Generale dell’Ente situato in via della Banca n. 2; per posta elettronica certificata all’indirizzo: affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it

Gli elettori già iscritti nell’Albo unico delle persone idonee all’ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale non devono ripresentare nuove domande di iscrizione.

Si precisa che verranno cancellati dall’albo gli iscritti che avranno chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla Commissione Elettorale Comunale, di essere cancellati per gravi, giustificati e comprovati motivi, utilizzando il modello disponibile sul sito dell’Ente.

L’assessore ai servizi demografici Ilaria De Sanctis, invita in particolare i giovani disoccupati ad iscriversi all’Albo per poter così concorrere alle estrazioni degli scrutatori per le prossime consultazioni elettorali e rimarca l’attenzione alle procedure di trasparenza che contraddistinguono l’attività dell’amministrazione anche in questo campo.