SPID point a Pescara: dove si trova e documenti necessari

PESCARA – Lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) come è noto è un sistema di autenticazione che permette di accedere a molti servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità Digitale (username e password). Viene offerta a tutti una modalità di accesso ai servizi online, che è sempre uguale ed intuitiva, e con lo SPID si facilita la fruizione dei servizi online e si semplifica il rapporto dei cittadini con gli uffici pubblici.

Presso il Comune di Pescara, Ufficio Relazioni con il Pubblico, viene attivato in questi giorni lo SPID POINT tramite cui è possibile, su appuntamento, farsi riconoscere la propria identità e completare poi, autonomamente, la richiesta di attivazione, collegandosi al portale di uno dei Gestori d’Identità che accettano questa modalità di riconoscimento (Sielte o Poste Italiane).

Alla presentazione dello Spid Point, presso la Sala della Giunta di Palazzo di città, sono intervenuti il sindaco Carlo Masci e gli assessori Eugenio Seccia (Innovazione tecnologica) e Patrizia Martelli (Anagrafe), oltre al dirigente del settore Innovazione Paolo Santucci e alla responsabile di servizio Marcella Nicotri.

“Questo è un altro passo in avanti, direi fondamentale – afferma il sindaco Carlo Masci – per migliorare e facilitare le modalità di accesso del cittadino ai servizi online della Pubblica amministrazione. Il possesso di un’identità digitale è infatti non solo una condizione sempre più indispensabile per esercitare pienamente i propri diritti ma è anche uno strumento per assicurare a tutti i cittadini pari opportunità e quindi per tutelare le garanzie democratiche a beneficio soprattutto delle categorie che hanno difficoltà nell’uso del computer o degli smartphone. In questo senso basti pensare agli anziani o a persone che vivono una condizione di disagio. Ringrazio quindi gli uffici che hanno lavorato per realizzare questo punto operativo che mi auguro venga utilizzato e apprezzato dalla cittadinanza”.

Per l’assessore all’Innovazione tecnologica e digitale Eugenio Seccia “si tratta della migliore risposta possibile che il Comune potesse dare alla crescente esigenza dei cittadini di essere connessi non solo con le procedure relative all’ente locale ma con la pubblica amministrazione in generale. L’emergenza pandemica ha infatti dimostrato ancora di più quanto sia importante poter far ricorso a soluzioni come lo Spid, evitando quindi di doversi recare di persona presso gli sportelli che erogano i servizi. Andiamo avanti dunque nel processo di democratizzazione informatica a beneficio di tutti i pescaresi e che ha già visto impegnato il nostro settore per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale in iniziative analoghe”.

Lo SPID Point è un servizio nuovo che si aggiunge ai servizi che l’URP eroga presso i propri sportelli e rappresenta un ulteriore step per semplificare l’accesso ai servizi da parte degli utenti (come ad esempio il rilascio dei certificati anagrafici e l’accesso ai servizi telematici offerti dall’Ente).

L’assessore ai Servizi demografici e all’URP, Patrizia Martelli, sottolinea “che l’attivazione dello SPID Point rappresenta il risultato del grande impegno degli uffici comunali. In questo modo diamo risposte certe sia ai privati ma anche alle imprese che dall’incremento del numero di coloro che posseggono un’identità digitale trarranno a loro volta dei vantaggi. Mi preme sottolineare che quest’attività si evolverà ulteriormente nei prossimi mesi e che un ruolo non secondario potrà averlo anche la rete di associazioni che operano nel sociale per sostenere le fasce più deboli della popolazione”.

“Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti i cittadini residenti maggiorenni – ha chiarito la responsabile Marcella Nicotri – ed è possibile prenotarsi solo collegandosi al link indicato nella pagina dedicata che sarà presente sul sito Internet del Comune di Pescara. Naturalmente la consulenza che garantiamo ha proprio lo scopo di fornire tutti i chiarimenti necessari all’utenza”.

Il giorno della prenotazione l’utente dovrà recarsi presso lo SPID POINT situato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Duca D’Aosta, 15 al Piano terra Palazzo Ex INPS munito di:

tessera sanitaria non scaduta (CNS/CRS)

documento di identità valido (Carta di identità, Passaporto, Patente)

numero di cellulare personale

indirizzo e-mail personale (fondamentale ricordarsi la password)

L’operatore incaricato:

1. verifica l’identità del cittadino

2. compila la richiesta di SPID online e consegna la prima parte del codice di attivazione.

Successivamente il cittadino dovrà completare autonomamente la procedura ed ottenere nome utente e password. Tutte le ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito Internet del Comune di Pescara al link: https://www.comune.pescara.it/node/6853