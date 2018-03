Teramo, agevolazioni post sisma per l’acqua: le richieste entro il 31marzo

Lo ricorda l’Associazione Robin Hood specificando i Comuni che ne possono beneficiare

TERAMO – L’Associazione Robin Hood nel monitoraggio delle attività a favore delle popolazioni colpite dal sisma ha riscontrato la richiesta di molti utenti sulle agevolazioni post sisma relative all’acqua. Per il cratere esiste l’automatismo, non esiste per il Comune capoluogo ed anche per le altre realtà territoriali fuori dal cratere.

L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico per le zone del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ha con deliberazione nr. 252/2017/r/com introdotte importanti agevolazioni.

Infatti a partire dalle date dei vari sisma e individuazione dei crateri, saranno azzerate tutte le componenti tariffarie per 36 mesi; non verranno, quindi, applicati i corrispettivi tariffari per acquedotto, fognatura, depurazione e le componenti UI1 e UI2, in pratica costo zero per le famiglie.

Beneficiari delle agevolazioni sono quelle utenze attive alla data del 24-8-2016 Comuni di Cortino, Crognaleto, Montorio al Vomano, Rocca Santa Maria e Valle Castellana, utenze attive alla data del 26-10-2016 Comuni di Campli, Castelli, Civitella del Tronto, Torricella Sicura e Tossicia; dalla data del 18-1-2017 Comuni di Castel Castagna, Colledara, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso e Pietracamela.

Per il Comune Capoluogo Teramo ed altre realtà per coloro che hanno avuto la casa inagibile per terremoto devono compilare un modulo e trasmetterlo alla Ruzzo. L’indirizzo email per scaricare il modulo:

https://www.ruzzo.it/uploads/model_5/istanza_agevolazioni_terremoto.pdf

L’Associazione ricorda che la scadenza è il 31-3-2018.