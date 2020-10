Teram’Art a Teramo, arte e musica: ecco quando

Il 17 ottobre in via della Cittadella arte e musica conviveranno nella stessa sera nello stesso spazio per fare esprimere giovani artisti

TERAMO – Teram’Art si svolgerà sabato 17 ottobre a Teramo dalle ore 20 in via della Cittadella 5. Teram’Art è organizzato da UniMov e da Teramo 3.0 ed è un evento molto particolare in cui arte e musica conviveranno nella stessa sera nello stesso spazio, per un’esperienza che punta ad esaltare diverse emozioni. L’evento, organizzato nel pieno rispetto delle normative anti Covid, punta a far esprimere diversi giovani artisti che solitamente non hanno possibilità di poter mostrare la propria arte.

Le esibizioni musicali saranno di: Blowy, Amelia e Metanoia.

Le esposizioni artistiche saranno di: Davidd D’Addario, Gianmarco Figliola, Monica Toscani, Alessia Donnini e Laura Orfanelli.