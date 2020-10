Robert S. Sonsini ufficiale “U.S. Army”. Combatté in Vietnam

TOCCO DA CASAURIA – Robert S. Sonsini nacque a Troy, contea di Rensselaer, nello stato di New York, nel 1932. Il padre, Quirino, era nato a Tocco da Casauria, in “via giardino”, il 5 maggio 1898 da Gregorio (quarantanovenne “contadino”) e da Carmela de Propertiis (trentunenne “contadina”). Quirino arrivò negli Stati Uniti all’età di 14 anni e stabilì la sua residenza nella cittadina di Troy dove sposò l’italo americana Teresa Supino (1903-1980). Quirino morì a Troy nel 1977. Robert S. Sonsini si diplomò, nel 1950, al “La Salle Institute” e nel 1954 conseguì la laurea al “Siena College” l’istituto francescano di Loudonville.

Il 7 ottobre del 1954 decise di entrare nell’Accademia Militare dell’Esercito degli Stati Uniti. La sua sarà una brillante carriera militare. Dall’aprile del 1955 all’aprile del 1958 alla “Northern Area Command” di Francoforte in Germania. Nell’agosto del 1959 al “Primo battaglione missilistico” del 576° battaglione di artiglieria a Beverly in Massachusetts. Servì all’Ufficio Energia dell’Esercito degli Stati Uniti (U.S. Army Energy Office) a East Point in Georgia. Comandò la 30ª Brigata d’Artiglieria di Okinawa.

Fu comandante del “Headquarters Batter” per il Comando della Difesa Aerea dell’Esercito di Cincinnati. Combatté facendosi onore ed ottenendo riconoscimenti durante la Guerra del Vietnam. Prestò servizio anche a Washington e in Corea. Sposò Mary Ann Gilliland che gli diede una figlia: Dawn. Robert S. Sonsini, da poco promosso “Major” della U.S. Army, morì, a soli quarantadue anni, nell’ottobre del 1974.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”