Tempo di donna, monologo e musica di e con Roberto Biondi

Sabato 8 agosto appuntamento a San Demetrio con lo spettacolo teatro canzone scritto e interpretato da Roberto Biondi

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Tempo di donna è uno spettacolo di teatro canzone scritto e interpretato da Roberto Biondi che metterà in scena una lettura intervallando i quadri teatrali rappresentati dai monologhi con brani originali e di tradizione. Il testo racconta la vita di sette donne che hanno segnato il corso della storia a cui faranno da contrappunto altrettanti brani musicali, eseguiti in acustico, scritti da uomini per le donne.

L’opera non è un semplice omaggio all’universo femminile, quanto piuttosto vuole essere un modo per raccontare e riconoscere la grandezza della donna nella storia dell’umanità. Non è neanche un’opera che ha l’intento di acuire la contrapposizione di genere. Per la prima volta Roberto Biondi eseguirà un proprio testo teatrale.

Ha scritto in passato per Marco Valeri, Monica Di Bernardo, Patrizia Scianca, Ninetto Davoli. Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 8 agosto alle 18 a San Demetrio, all’aperto e l’ingresso è libero e saranno rispettate tutte le procedure anti Covid-19. L’evento è stato promosso e organizzato dall’Associazione Culturale S.Demetrio ANCeSCAO APS. Presidente: Angela Maria Salvatore