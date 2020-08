Beach Tennis Tour torna a Pescara l’11 e 12 agosto

PESCARA – Happiness: l’unico tour nazionale dedicato al beach tennis amatoriale, ritorna a Pescara martedì 11 e mercoledì 12 agosto, presso Belvedere Beach Club. Dopo lo strepitoso successo della tappa di Luglio, lo staff di E-Motion agency in collaborazione con l’Asd Top Smash, si prepara a celebrare Il Capodanno d’Estate.

L’11-12 Agosto infatti, il rinomato litorale abruzzese vedrà appassionati da tutta Italia e da tutto il litorale adriatico soggiornare per diversi giorni in città a seguito della manifestazione ideata e promossa da Matteo Carponi di E-Motion agency

Sport, divertimento e aggregazione gli elementi caratterizzanti del format “Beach and Spritz” che in questa occasione si concretizzerà con un evento amatoriale curato in ogni sua parte. Fitto il programma di gioco che vede Martedì 11 Doppio Under, Doppio Maschile Basic, Doppio Senior/Junior, Doppio misto, Doppio femminile e lo Shoot Out, (singolare maschile e femminile con formula esclusiva di questo circuito).

Mercoledì 12 il Doppio maschile limitato e Open, con bellissimi premi per tutte le categorie. Tantissime le coppie già iscritte in tutte le categorie per un evento che, come in tutte le tappe Happiness 2020, si sta rapidamente avvicinando al Sold Out. L’evento avrà il Patrocinio del Comune di Pescara e della Regione Abruzzo.

Gli addetti ai lavori, i giornalisti e gli appassionati sono tutti invitati alla Conferenza stampa lunedì 10 agosto ore 18.30 presso Belvedere Beach Club che vedrà la presenza dell’assessore allo sport di Pescara Patrizia Martelli.

Il legame stretto tra E-Motion e Asd Top Smash, nato di recente ma già solido, si propone di realizzare eventi ad alto valore emotivo e sportivo nell’ambito del Beach Tennis amatoriale, veicolando un messaggio per la fruizione del territorio attraverso un circuito virtuoso fatto di esperienze condivise, amicizia e divertimento.