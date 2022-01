Teatro dei Marsi di Avezzano, sospese temporaneamente le attività

Per la tranquillità degli spettatori giù il sipario a gennaio con l’auspicio che a febbraio si possa ripartire con una situazione migliore

AVEZZANO – Il Teatro dei Marsi ha sospeso la programmazione a causa dell’ondata di Covid che in queste settimane sta interessando l’intero territorio. “Il Covid non allenta la morsa –si legge in una nota ufficiale- e spinge la Nuova Parioli srl a rimandare alcuni spettacoli della stagione di Prosa per far vivere in maggiore serenità l’importante programmazione prevista al Teatro dei Marsi. Giù il sipario, quindi, ma solo per questo mese, con l’auspicio che a febbraio, si possa ripartire con una situazione migliore ed un appuntamento molto atteso: quello con Stefania Rocca e Massimiliano Gallo (regia di Alessandro Gassmann).

“In considerazione dell’alto numero dei contagi provocato dalla nuova ondata di Covid 19 e in accordo con l’Amministrazione Comunale – scrivono il Presidente Giovanni Vernassa e il Direttore Michele Gentile – abbiamo ritenuto opportuno spostare tutti gli spettacoli in programmazione nel corrente mese di gennaio. Ci scusiamo per eventuali disagi ma crediamo che questa scelta possa garantire maggiore tranquillità e sicurezza ai nostri abbonati e in generale a tutto il pubblico del Teatro dei Marsi”.

Le prossime date della Stagione di Prosa Città di Avezzano

Giovedì 10 febbraio 2022 “IL SILENZIO GRANDE” di Maurizio De Giovanni

Con Massimiliano Gallo e Stefania Rocca

Regia Alessandro Gassmann

Lunedì 28 febbraio 2022 “COMINCIUM” di Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis

Con Ale e Franz e musiche dal vivo

Regia Alberto Ferrari

Sabato 12 marzo 2022 “EDUARDO MIO”

Ideazione drammaturgica e Regia di Lina Sastri

Con Lina Sastri

Lunedì 21 marzo 2022 “LA VITA DAVANTI A SE’”

Di Romain Gary

Con Silvio Orlando

Martedì 29 marzo 2022 “NON E’ VERO MA CI CREDO” di Peppino De Filippo

Con Enzo De Caro

Regia Leo Muscato

Giovedì 7 Aprile 2022 Spettacolo “Pinocchio e la sua favola” di Pericle Odierna

Con Corrado Oddi

Venerdì 22 Aprile 2022 Spettacolo Teatro Stabile d’Abruzzo – Teatro Lanciavicchio “Madame Curie” di Stefania Evandro, regia di Antonio Silvagni

Giovedì 28 aprile 2022 “MISTERO BUFFO” di Dario Fo e Franca Rame

Con Matthias Martelli

Regia Eugenio Allegri

2 maggio 2022 “CETRA…UNA VOLTA“ di Toni Fornari

Con Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi

Regia Augusto Fornari

Sabato 14 maggio 2022 (in abbonamento) e Domenica 15 maggio 2022 (fuori abbonamento ore 17.00) Spettacolo “Frankenstein Junior” – Seven Arts Theatre Studio di Marco Verna