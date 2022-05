Taser agli agenti delle Volanti di Chieti a partire dal 23 maggio

CHIETI – Come da disposizioni ministeriali a partire da lunedì 23 maggio gli operatori delle Volanti della Questura di Chieti avranno in dotazione l’Arma a Impulsi Elettrici, cd. Taser. L’arma sarà affidata ad operatori che hanno frequentato e superato un apposito corso per il suo utilizzo vertente su materie giuridiche e sul soccorso sanitario, nonché sulle tecniche di tiro.

L’arma emette una scarica elettrica capace di immobilizzare temporaneamente il soggetto violento in modo da evitare una colluttazione con gli operatori di polizia o persone estranee. A partire da lunedì 30 maggio l’arma sarà in dotazione anche agli operatori delle Volanti del Commissariato di P.S. di Lanciano.