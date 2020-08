Tamponi rapidi e autodichiarazioni per chi è arrivato da Malta

Nella giornata di Ferragosto si sono svolte le operazioni presso la Polizia di Frontiera e i controlli sanitari da parte del 118 all’Aeroporto d’Abruzzo. Complessivamente 93 i passeggeri atterrati

PESCARA – Si sono svolte senza nessun problema oggi all’Aeroporto d’Abruzzo, le operazioni di autodichiarazione presso la Polizia di Frontiera ed i controlli sanitari da parte del 118 (tamponi rapidi), per i passeggeri in arrivo sul volo Malta – Pescara. Novantatre il numero dei passeggeri atterrati all’Aeroporto d’Abruzzo e solo quarantanove quelli partiti, a fronte degli oltre cento prenotati.

Domani sarà la volta del volo di Girona (Catalogna), il primo che rientra in Abruzzo. Anche in questo caso, tutti i passeggeri in arrivo saranno sottoposti ai tamponi effettuati dal personale della Asl nei locali messi a disposizione dalla Saga, oltre alle autodichiarazioni.

“Con grande soddisfazione possiamo dire che i test rapidi e l’intensificazione dei controlli – spiega il Presidente Saga Enrico Paolini – sono un successo per il nostro scalo, uno dei primi in Italia ad aver recepito l’ordinanza del Ministero della Salute. Tutto il personale, sta lavorando per garantire i controlli necessari e lo svolgimento al meglio delle operazioni di controllo”.