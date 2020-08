Aquilonata in favore del villaggio di Sindia in Senegal a Giulianova

GIULIANOVA – Venerdì 14 agosto grande festa di solidarietà dell’hotel Baltic di Giulianova. L’iniziativa è partita alle 10.00, sulla spiaggia dello stabilimento La Rotonda, con una colorata aquilonata che servirà a raccogliere fondi da destinare ai progetti di solidarietà che da anni sono realizzati dalla Onlus Colibri di Giulianova.

Per contribuire a questo progetto l’hotel Baltic ha messo in vendita un kit che comprende la maglietta di Ferragosto, un aquilone, una girandola, una sacca zaino, il tutto da acquistare fin dal 13 agosto nello stesso Hotel.

L’iniziativa dell’Hotel Baltic andrà a sostenere in particolare la realizzazione di un pozzo, per far fronte all’emergenza acqua soprattutto a ridosso della struttura del Poste de Sante, il piccolo ospedale realizzato dal Colibrì nel villaggio di Sindia, al fine di garantire la costante fornitura di acqua per il personale, malati e i bambini accolti. Il pozzo permetterà inoltre di dare acqua ai vicini, alle famiglie dei bambini o, al bisogno, a famiglie indigenti.

A solo qualche settimana dalla raccolta fondi per “Una macchina per Federico” che ha avuto una risposta straordinaria in termini di persone coinvolte e di cifra raggiunta e superata, l’hotel Baltic non si ferma e per il Ferragosto 2020 rinnova l’impegno ad affiancare progetti rivolti a sostenere situazioni di bisogno. Ed anche per questa volta la scelta ricade su di una realtà locale, l’associazione Colibrì Onlus Progetto.

L’associazione molto conosciuta sul territorio, invia da anni container di materiale sanitario, materiale scolastico e materiale per la popolazione in Senegal, dove ha anche una propria sede nel villaggio di Sindia. Con il progetto “Io faccio la mia parte”, già sostenuto da diverse realtà locali, si stanno realizzando concretamente aiuti sanitari, didattici ed altro ancora.

Come sempre, la proprietà dell’hotel Baltic devolverà l’intero ricavato dell’iniziativa al progetto dell’Associazione Colibrì.