Cimitero di Manoppello: al via i lavori di ampliamento

Sindaco e assessore servizi cimiteriali: “Il nuovo loculario sarà realizzato in pietra, con lapide e punto luce disponibili, mantenendo l’uniformità architettonica di contesto”

MANOPPELLO – Per fare fronte alle innumerevoli richieste e all’indisponibilità di sepolture libere, tanto che nell’ultimo periodo si è fatto ricorso a sistemazioni provvisorie, saranno realizzati dall’Amministrazione comunale nel cimitero di Manoppello Scalo 270 nuovi loculi.

L’opera di ampliamento del Camposanto (2° lotto funzionale), dell’importo di circa 462mila euro, oltre a circa 72mila euro per migliorie, offerte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, la CO.GE.D. di Chieti, è finanziata con la vendita anticipata delle concessioni e prevede la realizzazione di loculi cimiteriali inseriti in una struttura in cemento armato, articolata in tre livelli, oltre ad opere complementari e la sistemazione dell’area d’interesse.

“Con questo intervento andiamo a dare un’importante risposta alla nostra città – hanno spiegato il sindaco Giorgio De Luca e l’assessore ai Servizi cimiteriali – tenendo conto delle numerose richieste dei cittadini e della mortalità media annua. Il nuovo loculario sarà realizzato in pietra, con lapide e punto luce disponibili, mantenendo l’uniformità architettonica di contesto. A differenza di altri Comuni – hanno aggiunto ancora il primo cittadino e l’assessore delegato – abbiamo deciso di mantenere la gestione diretta, pubblica, dei servizi cimiteriali, poiché riguarda un aspetto molto delicato e rilevante per le famiglie, che vogliamo tenere al di fuori di qualsiasi ragionamento o valorizzazione economica. Con lo stesso spirito, il Comune ha avviato la ricognizione delle concessioni cimiteriale sia nel camposanto di Manoppello Scalo che in quello del centro urbano, che si trova nei pressi della Basilica del Volto Santo”.

Tra le opere di miglioria offerte in sede di gara sono compresi interventi di realizzazione della pavimentazione interna del loculario e delle aree esterne, sistemazione dell’arredo urbano e fornitura e posa in opera di nuovi lampioni a LED.