Symphonic Queen, le foto dello spettacolo a Pescara

Omaggio alla musica dei Queen con l’orchestra sinfonica del conservatorio D’Annunzio e il CVE diretti da Roberto Molinelli e il recital sulla storia di Freddy Mercury e la sua leggendaria band

PESCARA – Domenica 28 luglio il teatro d’Annunzio ha ospitato “Symphonic Queen“, un evento musicale dedicato ai Queen e al leggendario Freddy Mercury. Sul palco il maestro Roberto Molinelli ha sapientemente diretto l’Orchestra sinfonica del conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e il CVE – Contemporary vocal ensemble. Presenta anche una band composta da 4 musicisti (Francesco D’Alessandro al basso, Simone D’Alessandro alla batteria, Ivan Di Sipio alla tastiera e Antonio Scelzi chitarra) oltre alla voce del solista nel difficile ruolo di ripercorrere in note il percorso del frontman della band. Non è stato solo un concerto sinfonico visto che al suo interno si e’ sviluppato un suggestivo recital con un personaggio a impersonificare Mercury e l’altro a fare da voce narrante.

Negli scatti di Giada Di Blasio proviamo a ricordare i momenti salienti. Un viaggio nella vita del leader di questa storica band tra fatti di vita quotidiana, successi ma anche inquietudini, riflessioni sul valore della vita e sui valori della vita.

Le note di One Vision danno il via a questo spettacolo partito alle 21.40. Un percorso che ha cercato di far rivivere le fasi salienti di una vita da star tra lussi ,ma anche lunghi momenti di solitudine. Immancabili i successi che hanno reso nota la band in tutto il mondo da “Innuendo” a “We are the champions” passando per “Bohemian Rhapsody” da molto considerato il brano per eccellenza. Tra i momenti musicali più toccanti quello che ha visto la partecipazione del soprano Sonia Borrelli (a interpretare Montserrat Caballé) nei duetti “How can i go on” e “Barcelona”. Quindi il finale più intimistico con la chitarra che accompagna “Mother love” ultima composizione prima della sua scomparsa e “The show must go on” come un inno a guardare oltre la morte nell’intramontabile ricordo di questo straordinario artista. Nel bis il Maestro ha riproposto “Bohemian rhapsody” e “We are the champions”.

SCALETTA BRANI CONCERTO SYMPONIC QUEEN DEL 28 LUGLIO A PESCARA

One vision

I want it all

Innuendo

We are the champions

Bohemian rhapsody

Somebody to love

Who wants to live forever

We will rock you

How can i go on (duetto)

Barcelona (duetto)

Radio ga ga

Mother love (solo chitarra)

The show must go on

bis

Bohemian rhapsody

We are the champions