Film in Abruzzo: novità al cinema dal 1° agosto [trailers]

Cinque i film in uscita il 1° agosto: Dolcissime, Never Mind, Hotel Artemis, Tesnota e Una famiglia al tappeto. Trame e trailers

Commedie, di azione, drammatici, biografici: sono i nuovi film in uscita il 1° agosto. Questa settimana le novità sono cinque. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo con Dolcissime. Mariagrazia, Chiara e Letizia sono tre amiche inseparabili costrette a fare i conti ogni giorno con gli odiati chili di troppo, tra sguardi di disapprovazione dei compagni e risatine nei corridoi della scuola. Mariagrazia soffre il confronto con la madre, ex campionessa sportiva. Chiara ha una chat con un coetaneo, ma tanta paura di svelarsi in foto. Letizia un talento per la musica ma troppa vergogna per esibirlo. Dopo l’ennesima presa in giro, un’inattesa occasione di riscatto arriva dalla popolare e bellissima Alice, capitano della squadra scolastica di nuoto sincronizzato, costretta da un ricatto ad allenarle in gran segreto. Le tre ragazzine si lanciano in un’impresa impossibile spinte in acqua dalla gran voglia di rivincita. Finiranno per immergere la loro vita in quella della rivale, avvicinandosi le une alle altre giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio, sorriso dopo sorriso.

Never Mind è una commedia a episodi diretta da Eros Puglielli. Le vite di cinque persone vengono stravolte da accadimenti sconcertanti e paradossali. Un avvocato con una deplorevole abitudine; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d’infanzia dal torbido presente; un cuoco con un desiderio inconfessabile e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi. Cinque storie legate da un filo rosso di follia e aberrazione umana, che porta i protagonisti a scelte estreme e imprevedibili

Hotel Artemis è un thriller che avvolge nel mistero. Nel 2028, mentre Los Angeles è ormai in preda ad una violenta rivolta, un trafficante d’armi, un assassino francese, dei ladri e un poliziotto ferito si fanno strada verso l’Hotel Artemis, un ospedale privato per soli criminali.

Tesnota è il film di Kantemir Balagov che all’ultima edizione del Festival di Cannes ha ottenuto il Premio Firepresci. Alla fine degli anni Novanta, a Nalchik, Ilana ha una relazione problematica con la famiglia ebrea ortodossa. La situazione diviene ancora più drammatica quando il fratello minore della ragazza, David, e la sua fidanzata vengono rapiti.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Una famiglia al tappeto, che racconta le vicende di Paige. Nata in una famiglia di lottatori di wrestling molto affiatata, Paige e suo fratello Zak hanno l’opportunità di inserirsi nel mondo dei westler professionisti. La ragazza, però, si ritrova ad affrontare da sola i duri passi per iniziare la propria carriera.