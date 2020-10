SYC – Start Your Collection, l’appuntamento del 30 ottobre

Il 30 ottobre team di Deloitte & Touche e Pietro Ripa presenteranno report 2020 su “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione”

REGIONE – Il prossimo appuntamento con SYC – Start Your Collection si terrà venerdì 30 ottobre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 in formato webinar. Il team di Deloitte & Touche e Pietro Ripa di Fideuram presenteranno il report 2020 su “Il mercato dell’arte e dei beni da collezione”.

Deloitte infatti da oltre dieci anni analizza in modo approfondito il costante emergere di nuovi bisogni dei collezionisti e di come e quanto i servizi di Art Wealth Management vi stiano rispondendo in maniera adeguata.

Ricordiamo che i workshop sono destinati ai soci della Fondazione Aria, ma che le iscrizioni ai prossimi incontri sono aperte, basta compilare ed inviare il Modulo di adesione.

Inoltre per chi volesse iscriversi, oltre a ricevere il link per accedere al prossimo workshop online, è possibile richiedere la registrazione integrale e i materiali del primo e del secondo workshop scrivendo a info@fondazionearia.it.

Ulteriori informazioni su www.fondazionearia.it/syc/