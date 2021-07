Swing sotto le Stelle ad Aielli: ecco quando

Il 10 agosto le atmosfere vintage della musica swing incontreranno i colori e le immagini della celebre street art del Borgo dello Stelle

AIELLI – Musica, arte, scienza e letteratura: questi gli ingredienti che daranno vita, il prossimo 10 agosto a partire dalle 17, alla 1a edizione di Swing sotto le Stelle, lo street festival che animerà il borgo di Aielli (AQ). Un evento tra i più attesi dell’estate abruzzese, dove le atmosfere vintage della musica swing incontreranno i colori e le immagini della celebre street art del Borgo dello Stelle. Un ponte tra passato e presente che caratterizzerà la 1a edizione della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Erebor in collaborazione con il Comune di Aielli e The Walk of Fame magazine, con il patrocinio del Parco Regionale Sirente Velino e il supporto della Fondazione Carispaq.

La musica swing è tra le più dinamiche, coinvolgenti e apprezzate nel panorama internazionale, capace di veicolare entusiasmo, intrattenimento e grande convivialità. Un evento pensato per un’audience eterogenea che va dagli appassionati ai neofiti, dai cultori del genere a coloro che vogliono scoprirlo, passando per turisti, curiosi di ogni età e soprattutto famiglie. Per una giornata Aielli sarà teatro di un affascinante tuffo nel passato, un viaggio musicale all’interno di uno dei borghi abruzzesi più conosciuti sul web, virale per i suoi colori e per le sue immagini.

Swing sotto le Stelle si articolerà nei vari angoli del borgo, dando vita a un vero e proprio itinerario artistico dove vi saranno 4 concerti in quattro location differenti, una mostra fotografica sulla storia dello swing curata dai giornalisti di The Walk of Fame magazine, il vintage market all’interno del quale vi saranno acconciatrici e truccatrici che cureranno il look dei presenti secondo me i modelli dell’epoca, oltre a diversi stand a tema. Immancabile la presenza dello street food, curato in modo tale da garantire un’offerta ampia e variegata, in grado di soddisfare tutti i gusti del pubblico presente.

Previa prenotazione si potrà accedere alla Torre delle Stelle, alla cui cima vi è l’osservatorio astronomico e al cui interno vi è il Museo della Luna. Sempre tramite prenotazioni, mediante un apposito tour, si potranno visitare i numerosi murales realizzati da artisti di fama internazionale e in grado di richiamare turisti e curiosi da tutta Italia.

Verrà allestita una mostra fotografica relativa al periodo d’oro dello swing con panel raffiguranti i massimi esponenti della suddetta scena musicale, ma anche una serie di aneddoti e descrizioni che aiuteranno i partecipanti a immergersi nello spirito della manifestazione con una migliore comprensione e un maggior apprezzamento della cultura rappresentata. La mostra verrà allestita all’interno di uno dei palazzi storici di Aielli, ubicato sotto alla Torre delle Stelle, e sarà a ingresso gratuito.

“Swing sotto le stelle” è anche una risposta, un segnale ben preciso al periodo complesso che la nostra società sta vivendo. Una fase storica controversa che, però, non può avere la meglio rispetto alla voglia di guardare al futuro con maggiore ottimismo che tutti noi abbiamo. L’evento vuole, quindi, rilanciare l’intero territorio mediante un’iniziativa aperta a tutti, perché gratuita, e coinvolgere le peculiarità artistiche, culturali, sociali ed economiche del posto scelto come cornice di questa prima edizione. Ha pertanto, fra le altre cose, l’obiettivo di voltare pagina con il passato nell’ottica di un rinnovato entusiasmo verso il senso di comunità e di condivisione del mondo culturale a 360 gradi.

Ingresso gratuito

Programma

4 concerti – mostra fotografica sulla storia dello swing

Vintage market- street food

Tour dei murales

Osservatorio astronomico con Museo della Luna

Dj Set a chiudere la serata