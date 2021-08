Swing on the beach: programma e gruppi che si esibiranno

L’evento si svolgerà allo stadio del Mare di Pescara dal 13 al 16 agosto. In programma l’esibizione di quattro gruppi musicali, due coppie di danzatori e due dj. Ingresso gratuito con prenotazione online e green pass

PESCARA – Presentata Venerdì 13 agosto nella sala San Cetteo del Comune di Pescara la manifestazione Swing on the beach, allestita dall’Italian Swing Dance Society. L’iniziativa si terrà nello stadio del Mare del capoluogo adriatico nelle due serate di sabato 14 e domenica 15 agosto. Lunedì 16 spazio a un documentario-tributo alla regina dello Swing, Norma Miller, e a un seminario storico nella sala consiliare del municipio.

Il progetto della società presieduta da Roberta Bevilacqua con Maurizio Meterangelo direttore artistico è realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e l’EACEA (Programma Europa Creativa dell’Unione Europea), all’interno dello Swinging Europe.

Sponsor: Fondazione PescarAbruzzo.

Si esibiranno quattro gruppi musicali, provenienti da Italia, Svezia e Spagna; due coppie di danzatori e due dj provenienti da Lituania e Italia. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato, con Roberta Bevilacqua e Maurizio Meterangelo, il sindaco della città, Carlo Masci.

DICHIARAZIONI

«Pescara ha in D’Annunzio il suo figlio più illustre», ha detto il primo cittadino Masci, «che ha interpretato la propria vita con caratteristiche molto vicine all’era dello Swing. E sono molto contento di potervi ospitare in un luogo, lo stadio del Mare» ha aggiunto riferendosi ai musicisti provenienti da ogni parte d’Europa, «in cui potrete suonare a pochi metri dall’Adriatico. Come mi confidò Lucio Dalla, diversi anni fa, è l’unico palco a dieci metri dall’acqua nel centro di una città».

«È stata una scommessa ardua ma l’abbiamo affrontata con la determinazione che, da abruzzesi, ci contraddistingue», ha aggiunto il direttore artistico Meterangelo, «Il festival raggiunge l’undicesima edizione, quest’anno, e siamo molto orgogliosi di averlo realizzato in un momento così difficile come quello che stiamo tutti vivendo. Sarà una manifestazione in grado di coinvolgere chiunque: dal turista all’appassionato al passante casuale, e riuscirà a portare gioia e spensieratezza, di cui c’è molto bisogno in questo periodo».

Swing on the Beach proporrà un viaggio lungo cento anni dedicato alla musica, alla storia e alla cultura dello Swing, la magica era musicale degli anni Trenta e Quaranta del Novecento che ha visto tra i suoi artisti più rappresentativi Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey e decine di altre stelle.

In questa edizione le band proporranno, allo stadio del Mare, il Jazz di New Orleans, lo Swing delle big band, lo Swing italiano e il neo-Swing di fine 900, mentre i performers daranno saggi dei diversi stili di ballo.

Questi i gruppi che si esibiranno:

Gentlemen & Gangsters (Svezia),

The Trouper’s Swing Band (Spagna),

Spaghetti Brothers Swing Band (Italia),

Billy Bros. Swing Orchestra (Italia).

Performers: Arnas & Egle (Lituania), Filippo & Tiziana (Italia).

Dj: Alecs DJ (Italia), DJ Rhythm Lord (Lituania).

Presenta le due serate allo stadio del Mare: Alessandra Relmi.

Diretta facebook sulle pagine Swing on the Beach, Italian Swing Dance Society e Swinging Europe

Info: www.swingonthebeach.com – Prenotazione gratuita dei posti: www.eventbrite.it

PROGRAMMA COMPLETO SWING OF THE BEACH 2021

14.08 ALL DAT’S SWING! – STADIO DEL MARE

20,30 Alecs DJ

21,30 BILLY BROS. Swing Orchestra (I)

22,45 DJ Rhythm Lord

23 GENTLEMEN & GANGSTERS (SE)

15.08 SUNDAY NITE FAREWELL – STADIO DEL MARE

20,30 Alecs DJ

21,30 SPAGHETTI Brothers (I)

22,30 DJ Rhythm Lord

23 TROUPERS Swing Band (E)

16.08 EDUCATIONAL SWING CHANNEL – SALA CONSILIARE COMUNE

16,30 Queen of Swing – Documentario su Norma Miller

18 Conferenza Storico/Culturale con Arnas Razgunas e Maurizio Meterangelo

19,30 Brindisi di arrivederci a Swing On The Beach 2022

DJ – CERIMONIERE – BAND – PERFORMERS (in ordine di apparizione)

Alecs Dj (Italia)

Dj di casa agli eventi targati Italian Swing, la presenza di Alecs Dj da Ancona, ancora una volta darà la giusta carica con il suo bagaglio forte di Swing e original Jazz.

Alessandra Relmi (Italia)

Madrina del Festival l’attrice e presentatrice pescarese. Alessandra coltiva la passione per lo spettacolo sin da quando era bambina, inizia infatti a muovere i primi passi nel cinema a soli 9 anni. Poi si dedica al teatro e successivamente si diploma all’accademia del doppiaggio.

Billy Bros. Swing Ork. è un’elegante, sgargiante e folle orchestra di nove Hepcats e una Lady, capitanata da un anacronistico visionario e immersa nello Swing fino al collo. Dal 1990 ha suonato nei migliori Club e Festival di Italia, Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Regno Unito, Slovenia, Olanda e Danimarca. La band si concentra sul repertorio della Count Basie Orchestra e di tutte le orchestre del Savoy Ballroom di Harlem, New York, arricchito dalle coreografie di Chester Whitmore (USA), da spruzzate di costume e cultura retrò, frizzi, lazzi, numeri acrobatici, citazioni d’avanspettacolo, e gran sfoggio di abiti d’epoca. La Billy Bros. Swing Orchestra è stata l’unica e ufficiale band della Regina dello Swing Norma Miller con la quale ha effettuato un tour europeo e un tour italiano. Ha pubblicato cinque cd (Italia, Germania, Giappone), è presente in sei compilation (Italia, Inghilterra, Argentina, Usa, Germania, Francia) ed elenca partecipazioni in trasmissioni radio e televisive da Vladivostock a Chicago. Nel 2017 ha pubblicato il cd A Swingin’ Love Fest con Norma Miller, nel 2020 è uscito il fantastico Savoy Heyday.

Arnas & Egle (Lituania)

Egle Nemickaite è una ballerina di swing di Vilnius, in Lituania, dove balla, si esibisce, insegna e ispira la comunità allo studio di danza What a Jazz ogni giorno. La danza ha seguito Egle per tutta la sua vita, ma ha trovato la vera passione per il Lindy Hop e in seguito anche per il Collegiate Shag. La danza le dà il potere della totale libertà e anche una pace per la mente, il corpo e il cuore. La sua ricca esperienza di insegnamento viene sempre più apprezzata anche nei seminari internazionali. Arnas Razgūnas è un devoto ballerino e insegnante di swing, un ballerino sociale fino in fondo, un esploratore che spesso si perde per stupirsi e scoprire cose che non pensava di poter fare. Un vero appassionato di jazz ispirato principalmente all’energica musica swing senza sforzo, Arnas è attivamente alla ricerca di una profonda comprensione di ciò che è lo Swing nella musica e nella danza. La ricca esperienza nell’insegnamento quotidiano garantisce qualità, divertimento e spiegazioni chiare. Arnas è co-fondatore di What a Jazz Dance Studio a Vilnius e co-organizzatore dell’unico festival Balboa & Shag in Lituania – Swing Paradise.

Filippo & Tiziana (Italia)

Filippo Buccomino balla dall’età di 10 anni, mentre Tiziana Sperzagni inizia a ballare a 8 anni; nel 1994 fanno coppia fissa e da allora iniziano i loro migliori successi. Entrambi studiano Jazz e danze caraibiche arrivando a creare un nuovo stile: la Salsa Swing, salsa con influenze di guida, figurazioni e umorismo dello swing. In seguito si specializzano anche come insegnati di Salsa, Lindy Hop, West Coast Swing. Hanno sempre fatto competizioni fino al 2001. Nel 2003 fondano il gruppo spettacolo Swinguys e da allora sono richiesti in tutto il mondo per lezioni e show. Crediti: sette volte Campioni regionali e italiani di Swing e Boogie Woogie; quattro volte Campioni del mondo nella specialità Swing e stile Boogie Woogie. Dal 2001 passano al professionismo e nel febbraio 2005 sono i Campioni italiani professionisti nelle Danze Jazz (dopo non hanno più gareggiato). Nel 2007 partecipano al Campionato Jitterbug a Camp Hollywood e vincono lo Show Case e il premio speciale Rock the House.

Gentlemen & Gangsters (Svezia)

Suonano il tradizionale hot jazz di New Orleans con un tocco di swing. Concentrandosi sull’autenticità nei contenuti e nell’esecuzione, oltre a un solido ritmo trainante, il gruppo si impegna a riprodurre quella musica che prende e che rimane fedele allo stile dei giganti del jazz come Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Muggsy Spanier, Sidney Bechet, Duke Ellington. Impegnati principalmente per la comunità di Lindy hop, si esibiscono regolarmente in tutta Europa e i ballerini di tutto il mondo li hanno elogiati per la loro energia, presenza e sensibilità e per tutto ciò che conta per un pubblico che balla. The Gentlemen & Gangsters suonano musica jazz come doveva essere suonata: con il talento e la raffinatezza dei veri signori e con la grinta e la forza bruta dei gangster induriti.

DJ Rhythm Lord (Lituania)

Insegnante di danza swing itinerante e appassionato di jazz, ispirato principalmente dalla musica swing energica ma rilassata, noto anche come DJ Rhythm Lord o semplicemente One O’Clock Jump DJ, Arnas seleziona brani come se stesse ballando senza sosta sulla pista da ballo. Nel suo curriculum grandi eventi come Herräng Dance Camp, Rock That Swing Festival, Balkan Lindy Hop Championships e The Snowball sono più che sufficienti per la sua reputazione.

Spaghetti Brothers (Italia)

Un gruppo di virtuosi e simpatici musicisti pugliesi accomunati dalla voglia di divertirsi e divertire il pubblico nelle proprie esibizioni; eclettici e irriverenti gli Spaghetti Brothers sono una live band votata alla musica Swing, Jive e Dixieland che prende ispirazione dalle Big Band americane della prima metà del Novecento. Ripropone Standards americani, musica italiana anni Trenta/Quaranta/Cinquanta, rock&roll e swing contemporaneo. Nel suo repertorio ha brani di Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Louis Armstrong, Louis Prima, e italiani come Fred Buscaglione, Natalino Otto, Alberto Rabagliati, Nicola Arigliano, Renato Carosone, Paolo Conte, Guy Portoghese. Oltre a suonare con molta disinvoltura, nelle proprie esibizioni il gruppo si diverte, improvvisa, emoziona, ironizza, trasportando il pubblico in uno spettacolo dal gusto retro, elegante e raffinato ma allo stesso tempo molto allegro e coinvolgente, sia che accompagni performance di solo ascolto che esibizioni da ballo.

Trouper Swing Band (Spagna)

Nata nel 2013 a Orihuela (Alicante), la pietra miliare di questa band è il palcoscenico sul quale le loro canzoni sono mixate con Swing, Neo swing e i classici del Rockabilly. L’alta qualità tecnica e professionale della band, insieme al loro aspetto anni Quaranta e alla loro potenza e alla festosa atmosfera sul palco, portano dritto nei giorni allegri ed entusiasmanti della Swing Era. Questa band, con oltre 300 concerti alle spalle, si distingue per la sua composizione innovativa, mix di generi, senso dell’umorismo e vivace interazione con il pubblico. La Trouper’s Swing Band ha condiviso palcoscenici con grandi artisti come Nick West, Spyro Gira, John Scofield, Bob Wayne, Ray Collins Hot Club. La loro proiezione internazionale li ha portati a suonare all’Hutball Festival di Dresda (Germania), al Tarbes Rockabilly Festival (Francia) e allo Swing on the Beach 2018. La Trouper’s Swing Band è considerata dai media specializzati come la “migliore band Swing” di Spagna. Quanto alla loro sobrietà ed eleganza sul palcoscenico, le loro emozionanti e interattive esibizioni fanno vibrare e danzare il pubblico al ritmo frenetico del loro spettacolo.