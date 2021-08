Swing on the beach 2021 a Pescara dal 14 al 16 agosto

PESCARA – Tre giornate di festival con ingresso gratuito, l’unica rassegna sulla spiaggia e la più longeva d’Italia (dal 2011) dedicata alla Swing Craze (la Swing mania). Due serate di grande musica, un seminario internazionale, quattro gruppi da Italia, Svezia e Spagna, due performers e due dj da Lituania e Italia.

Questi i numeri dello Swing on the beach allestito dall’Italian Swing Dance Society a Pescara dal 14 al 16 agosto, in collaborazione con il Comune di Pescara e l’EACEA (Programma Europa Creativa dell’Unione Europea), all’interno del progetto Swinging Europe.

Un viaggio lungo cento anni dedicato alla musica, alla storia e alla cultura dello Swing, la magica era musicale degli anni Trenta e Quaranta del Novecento che ha visto tra i suoi artisti più rappresentativi Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, Jimmy Dorsey e decine di altre stelle.

In questa edizione le band proporranno, allo stadio del Mare, il Jazz di New Orleans, lo Swing delle big band, lo Swing italiano e il neo-Swing di fine 900, mentre i performers daranno saggi dei diversi stili di ballo.

Il documentario sulla vita della regina dello Swing, Norma Miller, e un seminario storico completeranno la tre giorni dello Swing on the Beach 2021, lunedì 16 agosto nella sala consiliare del Comune di Pescara.

Questi i gruppi che si esibiranno: Gentlemen & Gangsters (Svezia), The Trouper’s Swing Band (Spagna), Spaghetti Brothers Swing Band (Italia), Billy Bros. Swing Orchestra (Italia).

Performers: Arnas & Egle (Lituania), Filippo & Tiziana (Italia).

Dj: Alecs DJ (Italia), DJ Rhythm Lord (Lituania).

Presenta le due serate allo stadio del Mare Alessandra Relmi.

Diretta streaming su www.radiocittapescara.it

La manifestazione sarà presentata ufficialmente venerdì 13 agosto alle 10,30 nella sala giunta del Comune di Pescara

Info: www.swingonthebeach.com

Prenotazione gratuita dei posti: www.eventbrite.it