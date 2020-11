Supporto psicologico, lo sportello di Ascolto gratuito Erga Omnes

CHIETI – L’Associazione Erga Omnes, dal 2011, offre gratuitamente supporto psicologico tramite i suoi volontari professionisti, il servizio è rivolto a studenti universitari, adulti in genere, famiglie e tutti i cittadini che vorranno usufruire dello Sportello di Ascolto che si trova nella sede operativa dell’organizzazione di volontariato in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo (Contrada San Martino).

La consulenza psicologica è un percorso a breve termine che ha lo scopo d’identificare, ridimensionare e superare le criticità che ognuno di noi si trova ad affrontare. Essa si realizza attraverso la scelta e la condivisione di obiettivi concreti, utilizzando le potenzialità dell’utente.

In questa fase di emergenza non cambia nulla per il professionista sanitario psicologo in merito alle sedute in presenza, con tutte le procedure di prevenzione previste. I colloqui psicologici possono essere certificati tra i motivi di spostamento. I consulenti di Erga Omnes,volontari professionisti qualificati, forniscono un servizio di consulenze individuali, di coppia e familiari, su appuntamento, al numero 0871-450291, oppure via email a: info@erga-omnes.eu.

In questo periodo storico, in particolare, i volontari di Erga Omnes sono ancora più propensi a prestare ascolto, al supporto ed all’orientamento a favore del benessere psicologico dell’intera cittadinanza. Il servizio, strutturato con passione ed impegno verso il prossimo ormai da diversi anni, non si limita ai cittadini di Chieti ma è aperto anche ai paesi limitrofi, sostenendo così una rete di politiche sociali più ampia.