Superenalotto: a Lanciano vinti 35mila euro, centrato un 5

LANCIANO – La fortuna torna a far tappa in Abruzzo con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera, riporta Agipronews, a Lanciano, in provincia di Chieti, è stato centrato un 5 da 35.394,92 euro. La schedina vincente è stata giocata al Bar Tabacchi B&T di via Del Mancino 124.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 43,8 milioni di euro, primo premio in Europa e terzo al mondo. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro ad Arcola (La Spezia), mentre in Abruzzo il Jackpot manca dal 2012, con 12,3 milioni di euro vinti ad Avezzano.